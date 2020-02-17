В Японии экономический рост падает из-за коронавируса, — Associated Press

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В Японии стремительно снижается экономический рост из-за коронавируса

В Японии экономический рост в прошлом квартале уменьшился на 6,3% в годовом выражении. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Прогнозные данные, опубликованные Кабинетом министров, демонстрируют уменьшение экономического роста, связанное с растущими опасениями относительно влияния коронавируса COVID-19 на экономику страны

Валовой внутренний продукт Японии за последние три месяца 2019 года уменьшился на 1,6%. А показатель ВВП за четвертый квартал 2014 года был наихудшим за последние пять лет

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Новое вирусное заболевание оказывает влияние на различные аспекты экономики. Япония получает значительные средства от китайских туристов. Однако сейчас количество туристов сильно сократилось. Кроме того, некоторым японским компаниям пришлось приостановить или сократить производство из-за сбоев в работе заводов, находящихся на территории Китая.