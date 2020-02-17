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В Германии произошла стрельба во время комедийного шоу

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В Германии во время комедийного шоу произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина

По сообщениям немецких властей, в Берлине неизвестными был открыт огонь по посетителям комедийного мероприятия «Güldür Güldür», которое проходило на площади перед Темподромом. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мона Лоренц сказала, что стрелявшие скрылись с места происшествия. В результате стрельбы умер 42-летний мужчина. Четверо человек получили ранения

В Германии произошла стрельба во время комедийного шоу

По словам Лоренц, у следователей пока нет никаких сведений о мотивах стрельбы. По предварительным данным, стрельба не была связана с терроризмом.

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На шоу «Güldür Güldür» присутствовало около 3000. Выстрелы были произведены в 11 часов вечера, незадолго до окончания представления.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 287

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