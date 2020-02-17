В Буркина-Фасо боевики совершили нападение на церковь: есть погибшие

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В Буркина-Фасо боевики совершили нападение на протестантскую церковь.

На северо-западе Буркина-Фасо во время воскресной мессы в протестантской церкви боевики убили двадцать четыре человека, включая пастора. Об этом сообщает Тиам Ндиага в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По данным анонимного источника, боевики организовали все так, чтобы жертвами оказались только местные граждане, а не приезжие. Некоторые из прихожан церкви были похищены.

Напомним, в Буркина-Фасо, начиная с 2015 года боевиками регулярно совершаются теракты и нападения, в результате которых погибли сотни людей. Жертвами терактов стали четверо украинцев.