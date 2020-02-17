Мировые цены на нефть стабилизировались на фоне решения ОПЕК+

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Мировые цены на нефть стабилизировались после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Цены на нефть стабилизировались на фоне новостей о потенциальном сокращении добычи нефти со стороны основных производителей. Об этом сообщают Ноах Броунинг и Флоренс Тан в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Фьючерсы на WTI (CLc1) снизились на 1 цент до 52,04 доллара за баррель после увеличения на прошлой неделе на 3,4%. Стоимость нефти марки Brent (LCOc1) уменьшилась на 14 центов до $57,18 за баррель после роста на прошлой неделе на 5,2%.

Напомним, на прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что вирус должен спровоцировать в первом квартале падение спроса на нефть на 435 000 баррелей в сутки. Поэтому страны-члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки до конца марта.

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