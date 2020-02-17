Историческое событие: ОАЭ получили лицензию на первую арабскую АЭС

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В понедельник Объединенные Арабские Эмираты заявили, что получили лицензию на реактор на своей АЭС Барака, первой АЭС в арабском мире, назвав это событие «историческим моментом».

ОАЭ обладают значительными запасами энергии, но, имея 10-миллионное население, жаждущее энергии, они вложили огромные средства в развитие альтернативных источников энергии, включая солнечную, информирует enovosty.com/news.

Станция Барака, расположенная на побережье Мексиканского залива к западу от Абу-Даби, должна была появиться в конце 2017 года, но столкнулась с рядом задержек, которые чиновники объясняли требованиями безопасности и нормативными требованиями.

Но национальный ядерный регулятор утвердил лицензию на эксплуатацию первого из четырех реакторов на станции, сказал Хамад аль-Кааби, представитель ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Это исторический момент для ОАЭ, благодаря которому они стали первой арабской страной в регионе, эксплуатирующей атомную электростанцию», — заявил Кааби на пресс-конференции.

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«Эта веха была достигнута благодаря видению ОАЭ и его лидерству по созданию мирной ядерной энергетической программы для удовлетворения будущих потребностей в энергии в стране».

Станция является первой в регионе — Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила, что планирует построить до 16 ядерных реакторов, но проект еще не реализован.

В январе власти Абу-Даби заявили, что станция начнет работать через несколько месяцев.

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Станция строится консорциумом во главе с Корейской электроэнергетической корпорацией, ее стоимость будет составлять около 24,4 миллиарда долларов.

При полной готовности четыре реактора способны вырабатывать 5600 мегаватт электроэнергии, что составляет около 25 процентов потребностей страны. Оставшиеся три реактора практически готовы к работе.

АЭС Барака расположена на побережье Эмиратов, отделенном от Ирана неспокойными водами залива. Она находится всего в 50 километрах от границы с Саудовской Аравией и ближе к столице Катара Дохе, чем к Абу-Даби.

В условиях напряженной конфронтации между Ираном и Соединенными Штатами по поводу ядерной программы Тегерана ОАЭ заявили, что не будут разрабатывать программу обогащения урана или технологии ядерной переработки.

Но отношения между Ираном и ОАЭ, верным союзником США, ухудшились, поскольку Вашингтон проводит политику «максимального давления» против Тегерана и обвиняет его в нападении на нефтяные танкеры в водах Персидского залива.

ОАЭ неоднократно заявляли, что его ядерные амбиции предназначены для «мирных целей», и пытались развеять любые опасения по поводу безопасности.

С 2010 года ОАЭ приветствовали более 40 международных миссий и обзоров МАГАТЭ и Всемирной ассоциации ядерных операторов (ВАО АЭС) в качестве доказательства своей приверженности прозрачности.

Жители, проживающие в радиусе 50 километров от завода, были проинструктированы о поведении в чрезвычайных ситуациях в случае аварии.

Источник: Ibtimes