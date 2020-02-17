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Российские власти организовали убийство чеченского оппозиционера в Германии, — Bellingcat

Главная » Последние новости » Новости мира » Российские власти организовали убийство чеченского оппозиционера в Германии, - Bellingcat
 
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Группа Bellingcat опубликовала расследование, согласно которому российские власти спланировали и организовали убийство чеченского оппозиционера Зелимхана Хангошвили в Берлине прошлым летом, информирует enovosty.com/news.

Ссылаясь на данные, полученные с мобильного телефона Хангошвили и многомесячное расследование, проведенное «Шпигелем» и «Инсайдером», группа Bellingcat опубликовала информацию, в которой говорится, что убийца был обучен и снабжен поддельными документами на имя «Вадима Соколова» российскими властями. Обнаруженные данные опровергают версию, что операцию осуществили представители организованной преступной группировки. Россия отрицает причастность к убийству.

Российские власти организовали убийство чеченского оппозиционера в Германии, — Bellingcat

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке. Подозреваемый в совершении преступления сейчас находится под стражей в Германии. Ранее Германия выслала двух российских дипломатов из-за отказа Москвы участвовать в расследовании.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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