Франция хочет продолжать ловить рыбу в британских водах. Лондон — против: кровопролитная битва на торговых переговорах по Brexit

Главная » Последние новости » Новости мира » Франция хочет продолжать ловить рыбу в британских водах. Лондон - против: кровопролитная битва на торговых переговорах по Brexit Франция хочет продолжать ловить рыбу в британских водах. Лондон - против: кровопролитная битва на торговых переговорах по Brexit

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Вчера Франция предупредила Бориса Джонсона об ожесточенной кровопролитной битве на торговых переговорах по Brexit.

Франция и Великобритания «разорвут друг друга из-за торговых переговоров» — заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, информирует enovosty.com/news.

Глава французского МИД отметил, что Британии будет трудно достичь цели заключить соглашение о свободной торговле к концу года, так как страны расходятся по ряду вопросов, — пишет Dailymail

Британский переговорщик ЕС Дэвид Фрост выступил в Брюсселе с речью, вновь заявив, что Великобритания не будет склоняться перед требованиями ЕС придерживаться правил в отношении прав трудящихся и защиты окружающей среды.

Лондон и Брюссель уже столкнулись из-за правил доступа британских финансовых компаний в ЕС после Brexit. А ритейлеры вчера вечером предупредили, что потребители могут столкнутся с более высокими затратами и уменьшением доступности товаров, если соглашение о свободной торговле не будет достигнуто к концу года.

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Британский консорциум розничной торговли отметил, что почти 80 процентов всех продуктов питания, импортируемых британскими ритейлерами, происходит из стран ЕС, что делает переговоры особенно важными для этих товаров первой необходимости.

Британия формально вышла из ЕС две недели назад, но продолжает торговые отношения с ЕС в переходный период, который продлится до конца этого года.

Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, г-н Ле Дриан сказал: «Я думаю, что по вопросам торговли и механизма будущих отношений, которые мы собираемся начать, мы разорвем друг друга. Это часть переговоров, когда каждый будет защищать свои интересы».

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Остальные 27 государств-членов ЕС в настоящее время разрабатывают свой мандат на переговоры, в частности, Франция настаивает на твердой позиции, особенно в отношении рыболовства.

Ф href="https://enovosty.com/tag/brexit" target="_blank">ранция и некоторые другие страны хотят продолжать ловить рыбу в британских водах, в то время как Лондон хочет полной автономии и ограниченного доступа для европейских рыбаков. Особенно может пострадать бизнес французского рыболовецкого района Бретани.

«Будем надеяться, что переговоры будут проведены как можно быстрее, но есть много вопросов и трудностей, которые нужно будет учитывать», — сказал Ле Дриан.

Главный переговорщик блока Мишель Барнье заявил, что основными приоритетами ЕС являются рыболовство, безопасность и поддержание справедливых условий торговли для европейских компаний.

Глава BRC Хелен Дикинсон заявила, что правительство должно «начать переговоры по соглашению о нулевых тарифах, которое сводит к минимуму чеки и волокиту», включая торговую сделку с нулевым тарифом, координацию по НДС, таможенные и акцизные процедуры, а также новое оформление документов.

Напомним, ранее министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция ищет каналы для диалога с Россией поскольку осознает свою роль как члена НАТО.

«География сложная, и нам надо найти каналы для диалога с Россией. Мы можем сделать это, ведь осознаем нашу роль в Атлантическом альянсе», — сказал он в последний день на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.