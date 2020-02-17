А как же ИГИЛ? Конфликт с Ираном отвлек Трампа от важного вопроса

Главная » Последние новости » Новости мира » А как же ИГИЛ? Конфликт с Ираном отвлек Трампа от важного вопроса А как же ИГИЛ? Конфликт с Ираном отвлек Трампа от важного вопроса

Закрыть Отправить

ИГИЛ сейчас гораздо больше, чем на этапе своего формирования, и конфликт Трампа с Ираном может дать ему толчок.

Напряженность в отношениях между США и Ираном может принести пользу ИГИЛ на фоне растущих признаков того, что террористическая группа по-прежнему представляет собой серьезную угрозу на Ближнем Востоке, несмотря на смерть ее лидера Абу Бакра аль-Багдади и потерю его самопровозглашенного халифата. , информирует enovosty.com/news.

В прошлом президент Дональд Трамп преждевременно заявлял, что ИГИЛ побеждено.

Реальность такова, что в настоящее время ИГИЛ имеет больше боевиков, чем было, когда оно основало свой халифат в 2014 году, а также миллион долларов в своем распоряжении, согласно недавним сообщениям.

Масрур Барзани, премьер-министр Иракского Курдистана, в недавнем интервью the Atlantic сказал, что «ИГИЛ все еще во многом нетронуто».

Читайте: Иран никогда не уступит давлению США в переговорах - президент Хасан Рухани

«Да, они потеряли большую часть своего лидерства. Они потеряли многих из своих способных людей. Но им также удалось получить больше опыта и привлечь больше людей вокруг себя. Поэтому их не следует воспринимать легкомысленно», — добавил Барзани.

Барзани, который стал премьер-министром прошлым летом, сыграл центральную роль в борьбе с ИГИЛ. Он тесно координировал свои действия с США в качестве высокопоставленного сотрудника службы безопасности в курдском регионе Ирака. Он сказал, что ИГИЛ все еще имеет приблизительно 20 000 боевиков в Ираке и Сирии. Прошлым летом Пентагон сообщил, что в регионе ИГИЛ насчитывалось от 14 000 до 18 000 боевиков. Для сравнения, когда ИГИЛ в 2014 году объявило халифат после захвата большого участка территории через Ирак и Сирию, приблизительное количество составляло 10 000 боевиков.

А в недавнем отчете ООН говорится, что ИГИЛ все еще имеет резервы в размере 100 миллионов долларов.

Читайте: В США после ликвидации лидера ИГИЛ резко выросли цены на щенков бельгийской овчарки

Но главная причина возрождения ИГИЛ, сказал Барзани, заключается в сохранении тех же условий, которые позволили ему подняться в первый раз. Сирия остается в хаосе. В Ираке лидеры США и Ирака почти два десятилетия не могут решить такие проблемы, как коррупция, плохое управление, сектантство и экономический недуг. Большая часть районов суннитского большинства, которые были оплотом ИГИЛ, по-прежнему находится в разрушении, в основном от ударов США с воздуха, а некоторые в настоящее время находятся под контролем поддерживаемых Ираном шиитских формирований, которые противодействуют большей части населения своей сектантской тактикой.

Многие жители остаются в лагерях для перемещенных лиц. «Если люди без работы, если люди потеряли надежду, если они не чувствуют себя в безопасности, если нет политической стабильности, террористическим организациям всегда будет легко манипулировать местным населением», — сказал Барзани. «ИГИЛ является побочным продуктом. Так что, пока эти факторы остаются в силе, всегда будет либо ИГИЛ, либо что-то похожее на ИГИЛ».

Напряженность Трампа с Ираном отвлекает от борьбы с ИГИЛ

Между тем, продолжающийся конфликт Трампа с Ираном отвлек внимание от ИГИЛ. В начале января Трамп приказал нанести удар беспилотника, в результате которого погиб главный военный лидер Ирана Касем Сулеймани, что поставило Вашингтон и Тегеран на грань войны.

На момент нападения напряженность уже была высокой, с серией стычек в регионе Персидского залива прошлым летом.

Удар по Солеймани привел к иранской ракетной атаке на американские силы в Ираке, в результате чего более 100 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы, которые Трамп приуменьшил. Хотя США и Иран отошли от более широкого конфликта в прошлом месяце, напряженность сохраняется.

США ненадолго приостановили операции против ИГИЛ в регионе после удара по Солеймани, что также заставило парламент Ирака проголосовать за изгнание всех американских войск из страны. Впоследствии в Багдаде была проведена массовая акция протеста против продолжающегося присутствия американских военных в Ираке.

«Это противостояние определенно окажет негативное влияние на борьбу с терроризмом и ИГИЛ, которое должно стать приоритетом для всех нас», — сказал Барзани о конфликте Трампа с Ираном.

Источник: Businessinsider