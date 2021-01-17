Военно-транспортный самолет США C-17 Globemaster III преодолел рубеж в четыре миллиона летных часов

Главная » Последние новости » Новости мира » Военно-транспортный самолет США C-17 Globemaster III преодолел рубеж в четыре миллиона летных часов Военно-транспортный самолет США C-17 Globemaster III преодолел рубеж в четыре миллиона летных часов

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Массивный дальнемагистральный военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III налетал более четырех миллионов часов, достигнув этого впечатляющего рубежа за 25 лет эксплуатации.

Самолет длиной 53 метра был введен в эксплуатацию ВВС в 1995 году и предназначен для быстрой стратегической доставки войск и всех видов грузов на передовые оперативные базы во всех районах операций, информирует enovosty.com/news.

Обладая полезной нагрузкой в ​​72 600 кг, C-17 может пролететь 4444 км. Его также можно заправлять в полете.

Во время испытаний C-17 установили 33 мировых рекорда.

В мае 1995 года C-17 получил престижную награду Collier Trophy, символизирующую высшее авиационное достижение 1994 года. В феврале 1999 года президент Билл Клинтон вручил высшую национальную награду за качество — Национальную премию качества Малкольма Болдриджа — программам Boeing Airift и Tanker, производителям C-17.

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C-17 не только опытен в транспортировке войск и грузов, но также может выполнять тактические воздушные перевозки и десантирование, а также перевозить амбулаторных пациентов во время авиационной медицинской эвакуации.

Например, Национальная гвардия США переоборудовала один из своих самолетов C-17 Globemaster III в передвижную клинику вакцинации.

Источник: Defence-blog