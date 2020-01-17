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В Китае экономический рост замедлился до минимума с 1992 года, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » В Китае экономический рост замедлился до минимума с 1992 года, - Associated Press
 
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В Китае экономический рост замедлился до минимума с 1992 года из-за торговой войны с США

В Китае в 2019 году темпы экономического роста снизились до новой рекордной отметки на фоне тарифной войны с Вашингтоном. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Эксперты заявили, что торговое перемирие между США и Китаем может помочь оживить деловую активность и увеличить темпы экономического роста. Согласно данным правительства, рост экономики Китая в 2019 году составил 6,1%, что стало самым низким значением с 1990 года. По мнению китайских экспертов, снижение темпов экономического роста еще не «достигло дна». В годовом экономическом отчете США, опубликованном в четверг, также говорится, что экономический рост Китая замедлился до 6,1% в 2019 году и прогнозируется, что он будет снижаться до 6% в 2020 году и 5,9% в 2021 году.

В Китае экономический рост замедлился до минимума с 1992 года, — Associated Press

От повышения тарифов президента Дональда Трампа сильно пострадали китайские экспортеры. Однако большой удар по экономике нанесла слабость потребления. Домохозяйства, напуганные торговой войной и потерей рабочих мест, делают меньше покупок. Продажи автомобилей упали на 9,6%.

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«Вялый рост мировой экономики будет по-прежнему бросать вызов экономике страны, но мы ожидаем, что подписание первого этапа торгового соглашения с США окажет благоприятное влияние на экспорт и настроение населения», — сказал Луис Куйс из Oxford Economics.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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