США разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию РФ и Китая
Правительство США очень обеспокоены проблемой гиперзвуковых ракет, которые выпускает Россия и Китай. Пентагон решает эту проблему повышая уровень возможностей отслеживания таких ракет. Это возможно при помощи уже созданных датчиков, которые развернуты в космосе.
Специалисты, работающие в Пентагоне, озабочены проблемой гиперзвукового оружия. Для их отслеживания будут задействованы датчики, которые выведены в открытый космос, информирует enovosty.com/news.
В США хотят создать систему, которая будет базироваться в космосе. Американцы предлагают оснастить космические корабли ракетами, которые смогут обезвреживать боеголовки в космосе.
Также инженеры работают над созданием системы, которая могла бы сразу после запуска баллистической ракеты выводить ее из строя. Для этого американские истребители-невидимки F-35 хотят оснастить ракетами нового поколения.