США разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию РФ и Китая

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Правительство США очень обеспокоены проблемой гиперзвуковых ракет, которые выпускает Россия и Китай. Пентагон решает эту проблему повышая уровень возможностей отслеживания таких ракет. Это возможно при помощи уже созданных датчиков, которые развернуты в космосе.

Специалисты, работающие в Пентагоне, озабочены проблемой гиперзвукового оружия. Для их отслеживания будут задействованы датчики, которые выведены в открытый космос, информирует enovosty.com/news.

В США хотят создать систему, которая будет базироваться в космосе. Американцы предлагают оснастить космические корабли ракетами, которые смогут обезвреживать боеголовки в космосе.

Также инженеры работают над созданием системы, которая могла бы сразу после запуска баллистической ракеты выводить ее из строя. Для этого американские истребители-невидимки F-35 хотят оснастить ракетами нового поколения.