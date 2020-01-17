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Откуда королевская семья Великобритании берет свои деньги

Главная » Последние новости » Новости мира » Откуда королевская семья Великобритании берет свои деньги
 
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Королева не получает все свои деньги от налогоплательщиков.

Королева может оказывать финансовую поддержку принцу Гарри и Меган Маркл (пока что), но она не так богата, как вы думаете, информирует enovosty.com/news.

Елизавета II имеет собственный капитал в размере 442,92 миллиона долларов, полученный из гранта от налогоплательщиков и двух дополнительных источников дохода, по оценкам The Sunday Times в 2016 году. Это все еще больше, чем у герцога и герцогини Сассекских, которые имеют общее состояние в 30 миллионов долларов, как ранее сообщал Business Insider.

Тем не менее, 8 января молодая пара объявила о своем решении сложить свои королевские полномочия и будет стремиться к финансовой независимости.

Вот как британская королевская семья делает свое состояние.

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Каждый год королева получает часть денег от налогоплательщиков, это называется Суверенный грант.

Королева Елизавета

Королева Елизавета II во время прогулки после церковной службы.

По данным BBC, он поступает из казны и финансируется налогоплательщиками.

Основное соглашение заключается в том, что королева получает грант в обмен на передачу всей прибыли от Crown Estate — огромного портфеля имущества семьи — правительству. Каждый год королеве дают денежную сумму, эквивалентную 25% прибыли Crown Estate.

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В 2019 году сумма гранта составила 107,1 млн долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно официальным финансовым отчетам королевской семьи, суверенный грант оплачивает передвижения семьи, содержание дворца и коммунальные услуги, а также оплату труда королевских служащих. Но The Telegraph отмечает, что грант не покрывает расходы на безопасность и королевские церемонии — деньги поступают из нескольких других мест.

Частный доход королевы называется «тайным кошельком».

Савой Отель Лондон

Лондонский отель Savoy расположен на земле, контролируемой герцогством Ланкастер.

Эти деньги поступают из герцогства Ланкастер — портфель земли и других активов, которые были в королевской семье в течение сотен лет. Он содержит 715 миллионов долларов чистых активов (включая 18 433 га земли) и состоит из жилой, коммерческой и сельскохозяйственной недвижимости, сообщил британский корреспондент Wall Street Journal Макс Макс Колчестер.

По данным The Journal, в 2019 году он принес 27 миллионов долларов. Согласно веб-сайту королевской семьи, эта сумма помогает покрыть расходы, не покрываемые суверенным грантом, а именно, она используется для оплаты «расходов, понесенных другими членами королевской семьи».

У королевы также есть другие ценные активы, которые увеличивают ее собственный капитал.

Замок Балморал

Замок Balmoral принадлежит королеве.

Королеве также принадлежит Balmoral и Sandringham Estates, обширная коллекция произведений искусства и другие ценные активы, которые были переданы ей от более ранних монархов, сказал Колчестер Wall Street Journal от 14 января в подкасте «The News News».

По данным The Journal, неизвестная общая стоимость имущества Ее Королевского Высочества затрудняет оценку ее общей чистой стоимости. Королевский финансовый эксперт рассказал The Journal, что члены королевской семьи являются «миллионерами, а не миллиардерами».

В 2016 году газета The Sunday Times оценила собственный капитал королевы в 442,92 миллиона долларов.

У принца Чарльза есть собственный источник дохода.

Принц чарльз

Принц Чарльз Уэльский.

Герцогство Корнуолл — еще один комплекс владений, принадлежащих королевской семье — покрывает расходы принца Чарльза и его наследников. Это означает, что Гарри и Меган, Уильям и Кейт и их дети тоже имеют право на средства герцогства Корнуолл. Чарльз выделил им в общей сложности 6,5 млн долларов в 2019 году, сообщает The Journal.

Герцогство заплатило Чарльзу 28,1 миллиона долларов, сообщает The Journal. Его общая ценность составляет 1,2 миллиарда долларов.

The Journal сообщил, что королева и принц Уэльский эффективно контролируют большую часть состояния королевской семьи и распределяют выплаты для поддержки других членов семьи.

Однако королевским особам, работающим на корону, запрещено зарабатывать деньги из внешних источников.

Меган Гарри Свадебный прием

Это правило больше не будет применяться к Меган и Гарри, когда они завершат переход к своей «прогрессивной новой роли» в королевской семье.

Пара, вероятно, будет зарабатывать на контрактах с книгами и выступлениях с речами, чтобы финансировать свои роскошные запросы в будущем, в то время как другие расходы, такие как детали их безопасности, останутся на британских налогоплательщиках. Несмотря на то, что у Гарри никогда не было работы вне военной службы, им, скорее всего, не понадобится много усилий, чтобы начать получать многомиллионные зарплаты.

Джоанна Вайс из The Atlantic предположила, что пара может использовать свой чрезвычайно популярный аккаунт @SussexRoyal в Instagram со спонсируемым контентом.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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