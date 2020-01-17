Твит Барака Обамы за пару часов набрал миллион лайков (ФОТО)

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Барак Обама нежно поздравил свою жену Мишель с днем рождения.

«You are my star. Happy birthday, baby!», написал Барак Обама своей жене Мишель.

Пользователи пишут, что скучают по нему. Согласно опросам, Барак Обама остается одним из самых популярных президентов Америки.

Барак и Мишель Обама женаты уже 28 лет, у них две дочери.

Лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама покинул свой пост президента США 20 января 2017 года с рейтингом одобрения 60 %.