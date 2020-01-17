РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

17.01.2020 г.
23:33Счастливые австралийцы радуются долгожданному дождю (ВИДЕО)
23:30Постояльцев отеля в Атланте забыли предупредить о съемках боевика (ВИДЕО)
23:00НАТО получил на вооружение первые современные беспилотные самолеты-разведчики
22:55Твит Барака Обамы за пару часов набрал миллион лайков (ФОТО)
21:57Раскрыт план Путина по транзиту власти в России, - Bloomberg
20:40МИД Польши: Красная армия просто стояла и смотрела на уничтожение Варшавы
20:11В Китае экономический рост замедлился до минимума с 1992 года, - Associated Press
Все новости мира

Аналитика

17.01.2020

Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов

Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Украина опять попросила у Ирана "черные ящики" самолета МАУ, США в очередной раз подтвердили свою поддержку нашей стране, а СБУ открыла дело по "прослушке" ...
16.01.2020

Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны

Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменив призывной возраст, Рада вернула Украину в ПАСЕ, а законопроект о децентрализации решили ...
16.01.2020

Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?

Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Пока внимание мировой общественности приковано к американо-иранскому конфликту и гибели украинского Боинга в Иране, в североафриканской Ливии все сильнее ...

Последние новости

17.01.2020 г.
23:33 Счастливые австралийцы радуются долгожданному дождю (ВИДЕО)
23:30 Постояльцев отеля в Атланте забыли предупредить о съемках боевика (ВИДЕО)
23:00 НАТО получил на вооружение первые современные беспилотные самолеты-разведчики
22:55 Твит Барака Обамы за пару часов набрал миллион лайков (ФОТО)
22:40 В Украине могут снизить тарифы на тепло: подробности
22:20 В Пенсионном фонде сообщили, на основе какой заработной платы пересчитают пенсию
21:57 Раскрыт план Путина по транзиту власти в России, - Bloomberg
21:37 Что можно и нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020
21:16 Гончарук говорит, что внутри его команды хотят посеять раздор, - Reuters
20:52 В Ривненской области столкнулись семь авто (ФОТО)
20:40 МИД Польши: Красная армия просто стояла и смотрела на уничтожение Варшавы
20:28 На Луганщине студент-медик организовал нарколабораторию
20:22 Зеленский не принял отставку Гончарука
20:11 В Китае экономический рост замедлился до минимума с 1992 года, - Associated Press
19:50 В Украине предложили наказывать за дезинформацию: нарушителям грозит срок до семи лет
19:42 ВСУ попали в рейтинг сильнейших армий мира
19:25 Во Львове произошел пожар в крупнейшем ТРЦ (ВИДЕО)
18:59 СБУ задержала «командира взвода разведки ЛНР»
18:42 В Кабмине анонсировали дату запуска "государства в смартфоне"
18:29 В США проходит испытание авианосец USS Gerald R. Ford
17:56 Полицейские задержали группу вооруженных лиц, которые пытались похитить бизнесмена
17:45 Илон Маск раскрыл свои планы по покорению Марса
17:38 Отставка Гончарука свидетельствует о кризисе внутри партии власти, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
17:23 Украина изменила правила посещения Крыма
17:18 Программа развития Украины правительства Гончарука оказалась фейком, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
16:48 В Нацбанке рассказали об ожиданиях бизнеса
16:29 В сети появилось видео с новым смартфоном Samsung Galaxy S20 (ВИДЕО)
16:15 Reuters: торговая сделка между США и Китаем не слишком поможет непростым отношениям между странами
16:11 Качура раскрыл всю правду об отставке премьера Гончарука (ВИДЕО)
16:08 Минздрав опубликовал список бесплатных медицинских услуг в 2020 году
15:47 Рост мировой экономики в 2020 году составит около 2,5%
15:40 Из школы под Киевом пришлось эвакуировать почти 2 тысячи человек
15:27 Индекс Биг Мака: доллар в Украине должен стоить 10 гривень
15:20 Lockheed Martin заменит компьютерную систему логистики на всех истребителях F-35
15:17 Украина получила в 2019 году полный пакет военной помощи – Пентагон
15:01 Украинские моряки провели учения в Азовском море (ФОТО)
15:00 Парижские музеи загрузили в Сеть более 300 тысяч произведений искусства
14:58 Заявление Гончарука об отставке - политическая клоунада, - Сергей Соболев (ВИДЕО)
14:53 Иран не исключает внешнего воздействия на ЗРК "ТОР-М1", который сбил украинский авиалайнер, - Злой Одессит
14:35 Не отличить от заводского: нидерландские студенты создадут электромобиль из отходов (ФОТО)
14:25 11 американских военных были госпитализированы после нападения Ирана на военную базу в Ираке
13:51 "Братский народ" вместе во всём - представитель МИД России Захарова про отставку Гончарука
13:40 На украинских солдатских кухнях появится современное оборудование стоимостью 400 млн гривен
13:20 В столичном ботсаду начали цвести азалии и камелии (ФОТО)
13:12 «Коней на переправе не меняют», - Давид Арахамия об отставке Гончарука (ВИДЕО)
13:03 Гончарук рассказал о будущем работы КМУ
13:00 Откуда королевская семья Великобритании берет свои деньги
12:46 Стало известно, как изменились цены в Украине за девять лет
12:38 В Раде нашли замену Бабак
12:36 В НАТО высоко оценили оборонные реформы в Украине
12:28 Заявление об отставке Гончарук должен подать в Верховную Раду, а не Президенту, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО)
12:10 43 чиновника получили "космические премии". Появился рейтинг
12:07 Весь мир ждет ответ: 5 стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый самолет МАУ
11:53 Заявление премьера Гончарука об отставке - банальный политический пиар, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
11:32 Ошибка адресом: Политолог пояснил, что не так с заявлением Гончарука
11:30 Киев назвал условия проведения выборов в ДНР и ЛНР
11:30 Отставка Гончарука: В КМУ оценили ситуацию
11:23 Скандальные изменения в налоговый кодекс окончательно убьют экономику, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
11:14 Политический кризис: премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку
10:40 Рабинович призвал парламент немедленно отправить премьера Гончарука в отставку (ВИДЕО)
Все новости »

Твит Барака Обамы за пару часов набрал миллион лайков (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Твит Барака Обамы за пару часов набрал миллион лайков (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Барак Обама нежно поздравил свою жену Мишель с днем рождения.

«You are my star. Happy birthday, baby!», написал  Барак Обама своей жене Мишель.

Твит Барака Обамы за пару часов набрал миллион лайков (ФОТО)

Пользователи пишут, что скучают по нему. Согласно опросам, Барак Обама остается одним из самых популярных президентов Америки.

Барак и Мишель Обама женаты уже 28 лет, у них две дочери.

Лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама покинул свой пост президента США 20 января 2017 года с рейтингом одобрения 60 %.


Экономические новости youtube
Посещений: 76

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества
Итоги дня: "Бешеные деньги" чиновников, "ключ" к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского
Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Все статьи


Читайте также

Жена Барака Обамы рассказала о потере первого ребенка и ЭКО
 Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама отправлял подушки и одеяла, - Трамп
Пять примеров того, как администрация Обамы помогла РФ в ущерб США, - СМИ
 Принц Гарри взял интервью у Барака Обамы
Барак Обама рассказал о главной проблеме современности
 Обама возвращается на большую политическую арену
В США появится День Барака Обамы

Армия

Штурмовые винтовки "Форт-221" и "Форт-224"
Самолет истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle (США)
Бронетранспортер International MaxxPro (США)
Зенитно-ракетный комплекс Roland (Франция, Германия)
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: Лимонная акула у берегов Флориды (ФОТО) (5820)

Не боятся радиации: как выглядят животные возле отключённого ядерного реактора "Фукусима" (ВИДЕО) (4998)

Путин сказал правду: Военный эксперт пояснил, что Россия ищет в Ливии (4464)

Что происходит в России? Рамзан Кадыров покинул пост главы Чечни из-за нетрудоспособности (3624)

Улыбающаяся Меган Маркл впервые вышла на публику в Канаде (ФОТО) (3227)

"Он неоднократно лгал!" Премьер Польши жестко ответил на "исторические" заявления Путина (3000)

Замысел Путина провалился, он срочно перешел к плану Б, - военный эксперт (2596)

Времени зря не теряет: Меган Маркл посетила женский кризисный центр в Канаде (ФОТО) (2547)

Стало известно, в какую "копеечку" влетит Канаде переезд принца Гарри и Меган Маркл (2271)

В Сети появилось видео огромной лавины, снятое на смартфоны туристов (ВИДЕО) (2010)

Персоны

Евгений
ЩЕРБАНЬ
Виктор
ПИНЧУК
Александр
ТУРЧИНОВ
Олег
СЕНЦОВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО) (12352)

В Сети едко высмеяли "невероятный прорыв" оккупантов на Донбассе (ФОТО) (9746)

Чем Медведев разозлил Путина: В СМИ "вышли" на главную причину "раскола" (6157)




Экономические новости youtube

Война отменяется



help

bigmir)net TOP 100

 