Иран провел испытания баллистических ракет по «гипотетическим» кораблям противника

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Официальные лица говорят, что по крайней мере одна ракета упала в 37 км от коммерческого судна.

Государственное информационное агентство PRESS TV сообщило сегодня, что ракеты, выпущенные из центральной части Ирана, поразили гипотетические военные корабли противника с «высокой точностью» во время массовых военных учений, информирует enovosty.com/news.

Ракеты большой дальности приводнились на расстоянии ~ 30 км от коммерческого судна и ~ 160 км от ударной группы авианосцев «Нимиц». По крайней мере, две иранские баллистические ракеты взорвались при ударе в океан, разбросав осколки во все стороны, пишет Fox News со ссылкой на официальные лица США.

Расстояние 160 км слишком большое и происходящего на этом расстоянии не видно с авианосца или кораблей его сопровождения. Американские спутники-шпионы, вращающиеся в космосе, отслеживали запуск ракеты из Тегерана. Не сразу понятно, отслеживал ли запуск РЛС AN / SPY-1 на борту ракетного крейсера, сопровождавшего авианосец «Нимиц».

Ракетные обстрелы Ирана произошли всего через несколько дней после того, как американская подводная лодка с управляемыми ракетами, вооруженная более чем 150 крылатыми ракетами «Томагавк», скрывалась возле Ормузского пролива.

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Субботние испытания стали третьими военными учениями менее чем за две недели после военно-морских учений в Оманском заливе и учений с использованием армейских беспилотников 5-6 января.

Источник: Defenseworld