Государственные здания и столица США готовятся к потенциально опасной неделе

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ФБР предупреждает о вероятности вооруженных протестов, начиная с выходных.

В воскресенье полиция и войска Национальной гвардии стояли на страже у недавно укрепленных зданий штата перед демонстрациями, запланированными в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, поскольку власти работали над предотвращением повторения недавних беспорядков, захлестнувших Капитолий США. Некоторые протестующие начали собираться в городах, но во многих других улицы оставались пустыми, информирует enovosty.com/news.

Высокий забор теперь окружает Капитолий США, Национальная аллея закрыта для широкой публики. В ближайшие дни в город должны прибыть около 25 000 солдат Национальной гвардии со всей страны.

Усиленные меры безопасности были направлены на то, чтобы защитить правительственные места от насилия, которое произошло в Капитолии США 6 января, когда сторонники президента Дональда Трампа заполонили здание, когда Конгресс удостоверял голосование Коллегии выборщиков.

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ФБР предупреждает о вероятности вооруженных протестов, начиная с выходных.

Власти некоторых штатов заявили, что у них нет никаких конкретных указаний на то, что демонстрации будут происходить, не говоря уже о том, что они перерастут в насилие. Тем не менее, многие государственные чиновники пообещали подготовиться на всякий случай. Они сказали, что не хотят повторения нападения протестующих, в результате которого погибли офицер полиции Капитолия и еще четыре человека. За последние дни по обвинениям, связанным с акцией протеста, арестовано более 125 человек.

В некоторых местах появилось небольшое количество людей, намеревающихся противостоять протестам, даже в тех местах, где они еще не материализовались.

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Один контрпротестующий пришел рано утром, чтобы поприветствовать демонстрантов у Капитолия Пенсильвании, сказав, что он слышал о возможности встречи крайне правой группы боевиков. Но больше никого не было.

«Я категорически против того, чтобы потенциальные протестующие приехали сюда, чтобы лишить легитимности выборов, и я не хочу быть пассивным, выражая свое неодобрение их приходу в этот город», — сказал Стивен Рзонка.

Более трети губернаторов обратились к Национальной гвардии с просьбой помочь защитить столицы своих штатов и оказать помощь местным правоохранительным органам. Некоторые губернаторы объявили чрезвычайное положение, а другие закрыли свои столицы для туристов до дня инаугурации Байдена.

Губернатор Огайо Майк Девайн заявил в воскресенье, что сотрудники правоохранительных органов «будут защищать права мирных демонстрантов, но также будут энергично сопротивляться любому насилию».

Законодательные собрания некоторых штатов также отменили заседания или сократили свою работу на предстоящую неделю, сославшись на меры безопасности.

Еще до произошедшего акта насилия в Капитолии США некоторые государственные здания в прошлом году были мишенью вандалов и разгневанных протестующих.

Весной прошлого года вооруженные протестующие вошли в Капитолий Мичигана, чтобы возразить против ограничений, связанных с коронавирусом, и столкнулись с полицией.

А буквально в прошлом месяце толпы в Орегоне ворвались в Капитолий штата в Салеме, чтобы протестовать против его закрытия для публики во время специальной законодательной сессии по мерам по борьбе с коронавирусом.

Предвидя возможность насилия в предстоящую неделю, окна первого этажа здания были заколочены, и в здании была размещена Национальная гвардия. Законодательное собрание должно было начать сессию 2021 года во вторник, но большая часть его первоначальной работы была отложена как минимум на два дня из-за предупреждений о возможном насилии.

«Капитолий штата стал крепостью», — сказал президент Сената Орегона Питер Кортни, демократ. «Я никогда не думал, что увижу подобное, и это разбивает мое сердце».

Источник: Associated Press