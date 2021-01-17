Facebook запретил рекламу защитного снаряжения и аксессуаров для оружия в США

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Facebook Inc заявила в субботу, что запретит рекламу аксессуаров для оружия и защитного снаряжения в Соединенных Штатах до инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января и два дня после.

После нападения сторонников президента Дональда Трампа на Капитолий 6 января эта социальная сеть заявила, что теперь запретит рекламу таких аксессуаров, как сейфы для оружия, жилеты и кобуры для оружия в Соединенных Штатах, информирует enovosty.com/news.

«Мы уже запрещаем рекламу оружия, боеприпасов и аксессуаров для оружия, таких как глушители. Но теперь мы также запретим рекламу и всех остальных аксессуаров», — говорится в сообщении Facebook.

В пятницу три сенатора США направили письмо главному исполнительному директору Facebook Марку Цукербергу с просьбой навсегда заблокировать рекламу продуктов, которые явно предназначены для использования в вооруженных нападениях.

Сенаторы, все демократы, заявили, что компания должна предпринять эти и другие действия, чтобы «взять на себя ответственность за то, как внутренние враги Соединенных Штатов использовали продукты и платформу компании для достижения своих собственных незаконных целей».

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Facebook в пятницу заблокировал возможность создания на своей платформе любых новых мероприятий в непосредственной близости от таких мест, как Белый дом и Капитолий США в Вашингтоне до 20 января.

ФБР предупредило о планируемых вооруженных протестах в Вашингтоне и во всех 50 столицах штатов в преддверии инаугурации.

Источник: Reuters