11 американских военных были госпитализированы после нападения Ирана на военную базу в Ираке

Главная » Последние новости » Новости мира » 11 американских военных были госпитализированы после нападения Ирана на военную базу в Ираке 11 американских военных были госпитализированы после нападения Ирана на военную базу в Ираке

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Представитель американских военных заявил, что солдаты были доставлены в больницы в Кувейте и Германии с «симптомами сотрясения мозга».

Одиннадцать американских военнослужащих с иракской военной базы, пострадавшей от иранского ракетного удара, были эвакуированы в военные госпитали с симптомами сотрясения мозга, информирует enovosty.com/news.

Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), военнослужащие были вывезены с авиабазы ​​Аль-Асад в Ираке из-за черепно-мозговых травм.

Об этом сообщает DefenseOne. Из 11 военнослужащих, снятых со службы, восемь были доставлены на объект в Германии, а трое остальных в Кувейт.

В заявлении Билла Урбана, капитана военного флота и представителя CENTCOM, говорится, что все солдаты должны вернуться на службу в Ирак.

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Он сказал, что у них наблюдались симптомы сотрясения мозга. После обязательных обследований, проведенных для всех, кто находился возле места взрыва, солдаты были отправлены в больницы для дальнейшего обследования.

Эта новость появилась через неделю после того, как Иран провел ракетный обстрел иракской базы. Из 16 ракет, выпущенных по американским целям, 11 приземлились в Аль-Асаде.

Сразу после нападения американские военные сообщили, что не понесли никаких потерь — термин, который означает как убитых солдат, так и тяжело раненых.

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Президент Дональд Трамп заявил средствам массовой информации, что в ходе нападения «никто не пострадал» — оценка, которая не совсем совпадает с новостями об 11 госпитализированных солдатах.

Иран выпустил ракеты в ответ на удар беспилотника, который убил командующего элитными силами «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в начале января.

Убийство Сулеймани, ответственного за вооружение сил противников, сражавшихся с США, было частью длинной серии эскалационных действий между США и Ираном.

После ракетного удара президент Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Рухани призвали к деэскалации.