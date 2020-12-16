Швеция увеличивает оборонный бюджет из-за России

Главная » Последние новости » Новости мира » Швеция увеличивает оборонный бюджет из-за России Швеция увеличивает оборонный бюджет из-за России

Закрыть Отправить

Швеция увеличивает оборонный бюджет из-за агрессии России

Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 гг на 40% из-за роста напряженности в регионе, в частности, из-за России. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Предполагается, что объем бюджета до 2025 года достигнет 89 млрд крон. Это наибольший бюджет на оборону в Швеции за последние 70 лет. Министр обороны Швеции Питер Хултквист отметил, что «это самая большая инвестиция с 1950-х годов».

По его словам, рост произошел «из-за сложившейся ситуации с безопасностью и агрессией России в Грузии, аннексии Крыма, конфликта в Украине, деятельности в Беларуси, увеличении российского военного потенциала, деятельности в Арктике и Балтийском море».

Согласно плану бюджета, численность военнослужащих должна быть увеличена с 55 тыс. до 90 тыс. К 2030 году несколько расформированных полков будут восстановлены, а количество призывников увеличится до 8 тыс, что вдвое больше, чем в 2019 году.

Читайте: Рада приняла госбюджет-2021. Подробности