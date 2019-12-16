Reuters: В Иране во время акций протеста было убито 304 человека

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Представители всемирно известной антикоррупционной организации Amnesty International сообщили, что в Иране во время антиправительственных акций протеста было убито 304 человека. Об этом сообщает Париса Хафези в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В результате репрессий, последовавших за акциями протеста, было арестовано более тысячи людей, включая детей в возрасте 15 лет.

Напомним, сотни иранцев вышли на улицы в знак протеста против роста цен на топливо. Протесты сразу же стали массовыми. «Власти Ирана … арестовывают тысячи протестующих, а также журналистов, правозащитников и студентов, чтобы не дать им высказаться о безжалостных репрессиях в стране», — говорится в заявлении Amnesty International.

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Ранее иранские власти официально признали, что некоторые «участники беспорядков» были застрелены силами безопасности, а сами акции были «очень опасным заговором»