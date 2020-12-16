Индия является второй страной в мире по числу заболевших COVID-19, — Reuters

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Индия является второй после США страной с наибольшим числом заболевших COVID-19

В Индии зарегистрировано 26355 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

На данный момент в Индии зарегистрировано 9,93 млн случаев инфицирования, что является вторым по величине показателем в мире после США. В то же время, ежедневные показатели инфицирования незначительно снижаются после достижения пикового показателя в 97 000 человек в сентябре.

Сообщается, что в Индии общее число умерших от COVID-19 составляет 144 069 человек.

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Ранее сообщалось, что «процесс мутаций COVID-19 не прекращается». В Минздраве рассказали, кому грозит повторное заражение.