Associated Press: Мировые фондовые индексы растут на фоне укрепления экономики Китая

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Мировые фондовые индексы растут на фоне информации об укреплении экономики Китая

Значения мировых фондовых индексов неожиданно показали стремительный рост на фоне отчетов об укреплении экономики Китая. Об этом сообщает Стен Чо в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Увеличение активности деятельности предприятий и розничных продаж превзошло ожидания аналитиков, а информация о достижении договоренностей относительно заключения торгового соглашения устранила неопределенность, которая создавала угрозу китайским предприятиям и инвесторам.

На фоне положительных новостей фондовый индекс S&P 500 вырос на 0,9%, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 170 пунктов, или на 0,6%, до 28 304, а Nasdaq увеличился на 1,1%. Промышленное производство Китая выросло на 6,2% по сравнению с 2018 годом, а рост розничных продаж достиг пятимесячного максимума и составил 8%.

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