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Американские P-8A Poseidons проводят морское патрулирование в Японии (ФОТО)

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Американские P-8A Poseidons проводят морское патрулирование и осуществляют разведывательные операции в Японии

«Боевые тигры» военной эскадрильи (VP) 8, дислоцированной на военно-морской базе в Японии, активно проводят тренировочные полеты. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Зимние полеты требуют специальных процедур со стороны обслуживающего, инженерного и летного персонала. Эти процедуры включают борьбу с обледенением, защиту от обледенения, техническое обслуживание и многие другие.

Американские P-8A Poseidons проводят морское патрулирование в Японии (ФОТО)

При работе в холодную погоду механики регулярно распыляют и наносят антиобледенительную жидкость на всю поверхность самолета, чтобы поддерживать в исправности аэродинамические функции самолетов и привести в готовность замерзшие детали.

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Американские P-8A Poseidons проводят морское патрулирование в Японии (ФОТО)

Военная эскадрилья (VP) 8 проводит морское патрулирование и осуществляет разведывательные операции.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

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