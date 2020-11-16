ВВС США официально сообщили об использовании роботов-собак в патрулировании (ФОТО)

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ВВС США официально сообщили об использовании роботов-собак в патрулировании

ВВС США официально подтвердили решение использовать роботов-собак в своих патрульных подразделениях. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Согласно пресс-релизу, полуавтономные собаки-роботы будут впервые применены на базе ВВС Тиндалл 325-ой эскадрильей ВВС. «Мы очень взволнованы. Мы — первое подразделение Министерства обороны, которое использует эту технологию для усиленного патрулирования», — сказал командир 325-ой эскадрильей ВВС Джордан Крисс

Хотя эти роботы ходят на четвереньках и напоминают собаку, они не предназначены для замены служебных собак. Они будут помогать в патрулировании и тем самым позволят военнослужащим авиабазы ​​Тиндалл сосредоточить свои усилия на действиях по обеспечению безопасности, требующих физического присутствия.

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«Эти собаки-роботы будут использоваться для повышения ситуационной осведомленности при патрулировании участков, которые нежелательны для людей и транспортных средств». — сказал Джордан Крисс