В США на школьном футбольном матче произошла стрельба
Во время перестрелки на школьном футбольном матче в Плезантвиле пострадали, как минимум, два человека.
В США в городе Плезантвиль (штат Нью-Джерси) во время футбольных соревнований между школьными командами неизвестный устроил стрельбу. Об этом передают местные правоохранители, информирует enovosty.com/news.
Услышав звуки перестрелки, футболисты выбежали из поля. Свои места оперативно покинули и болельщики. Однако пострадавшие все же есть. На данный момент полиция сообщает, по меньшей мере, о двух травмированных. Подробностей об их состоянии здоровья пока нет.
До сих пор не поступала и информация о задержании нападающего.
Добавим, что в США в последнее время участились случаи стрельбы на территории учебных заведений. Так, в этом же месяце в штате Калифорния 16-летний подросток расстрелял здание школы. Ранения получили пятеро учеников. Для двоих из них травмы оказались несовместимыми с жизнью, и они вскоре скончались в медучреждении. Виновник перестрелки убил и себя выстрелом в голову, смерть наступила уже в больнице. Полицейские считают, что нападение на школу было детально спланированным.
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