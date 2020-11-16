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Последний RQ-4D Phoenix был передан НАТО в рамках программы AGS

Главная » Последние новости » Новости мира » Последний RQ-4D Phoenix был передан НАТО в рамках программы AGS
 
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В Northrop Grumman сообщили, что последний RQ-4D Phoenix был передан НАТО в рамках программы AGS

В корпорации Northrop Grumman сообщили, что пятый и последний RQ-4D Phoenix был передан НАТО в рамках программы наземного наблюдения Alliance Ground Surveillance Program (AGS). Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Самолет вылетел из Палмдейла (Калифорния) и приземлился на авиабазе Сигонелла (Италия)», — говорится в сообщении корпорации. «После передачи последнего самолета командиры НАТО будут иметь больше возможностей для поддержки миссии по защите наземных войск, гражданского населения и международных границ в мирное время и во время конфликтов, а также гуманитарных миссий во время стихийных бедствий», — сказала генеральный директор по автономным системам Northrop Grumman Джейн Бишоп.

За приобретение системы наземного наблюдения Североатлантического альянса отвечает Агентство по управлению наземным наблюдением Североатлантического альянса (НАГСМА). Средства AGS НАТО — это система, изготовленная по индивидуальному заказу. Система уникально адаптирована к требованиям НАТО и специально разработана для выполнения требований наблюдения и разведки, установленных Североатлантическим альянсом и Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 136

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