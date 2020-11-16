Германия заказала еще больше боевых самолетов Eurofighter Typhoon

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Британский аэрокосмический гигант BAE Systems объявил о заключении сделки на 1,7 миллиарда долларов на поддержку производства 38 самолетов Eurofighter Typhoon для ВВС Германии.

Как отметила крупнейшая оборонная компания Великобритании, работы начнутся в 2021 году на объектах BAE Systems в Ланкашире, обеспечивая непрерывность производства Typhoon до середины 2020-х годов и поддерживая важные инженерные роли на севере Англии. Эти критически важные рабочие места являются ключевым элементом обеспечения суверенных навыков и возможностей Великобритании, которые имеют решающее значение для реализации будущих планов правительства в области боевой авиации., информирует enovosty.com/news.

Более 5000 сотрудников BAE Systems непосредственно поддерживают программу Typhoon в Великобритании, поддерживая еще 10 000 рабочих мест в экономике Великобритании в целом.

Eurofighter Typhoon — самый совершенный из действующих многоцелевых боевых самолетов, обеспечивающий цели европейской безопасности и обороны. BAE Systems поставит более трети компонентов для каждого из новых Typhoon, заказанных ВВС Германии, включая переднюю часть фюзеляжа и хвостовое оперение. Окончательная сборка будет произведена Airbus в Манхинге, Германия.

Новый самолет пополнит существующий флот ВВС Германии Typhoon с середины 2020-х годов и будет оснащен новейшими технологиями, включая усовершенствованный радар с электронным сканированием.

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«Решение Германии приобрести дополнительные Typhoon укрепляет позиции этого самолета как одного из самых успешных боевых самолетов в мире. Программа Typhoon вносит значительный вклад в экономику Великобритании, генерируя миллиарды фунтов стерлингов за счет экспорта и поддерживая более 15 000 рабочих мест по всей Великобритании, включая тысячи высококвалифицированных специалистов на севере Англии», — сказал Чарльз Вудберн, генеральный директор BAE Systems.

Сектор боевой авиации приносит Великобритании 6 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно и отвечает за 87% оборонного экспорта страны, значительная часть которого приходится на самолеты Typhoon. Немногие области государственных расходов обеспечивают такую ​​значительную экономическую отдачу — экспортные продажи Typhoon уже вернули британской экономике более чем вдвое больше инвестиций правительства Великобритании в размере 12 миллиардов фунтов стерлингов.

Программа Typhoon также поможет стимулировать инновации по мере того, как Компания разрабатывает технологии, необходимые для создания боевых воздушных средств нового поколения. Например, инженеры BAE Systems сейчас производят 3D-печатные компоненты для Typhoon, в том числе систему экологического охлаждения, которая будет использоваться для охлаждения радара следующего поколения.

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Заказ был вручен компании BAE Systems консорциумом Eurofighter, который представляет промышленных партнеров основных стран, включая Airbus, BAE Systems и Leonardo.

Источник: Defence-blog