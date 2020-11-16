Армия США показала, как выглядят прибывающие в Европу 70 тонн «Свободы» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Армия США показала, как выглядят прибывающие в Европу 70 тонн "Свободы" (ВИДЕО) Армия США показала, как выглядят прибывающие в Европу 70 тонн "Свободы" (ВИДЕО)

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Армия США выпустила короткое видео, показывающее, как выглядят 70 тонн «Свободы», попавшие в зону ответственности Европейского командования Соединенных Штатов.

В субботу в пресс-релизе 1-й эскадрильи 7-го кавалерийского полка США говорилось, что первый танк Abrams сошел с корабля «Грин Ридж» в порту Антверпена, Бельгия, что знаменует начало седьмой итерации поддержки армейской бронетанковой бригады Atlantic Resolve, информирует enovosty.com/news.

Солдаты отправились в военные и коммерческие аэропорты Германии, Польши и Румынии, а оборудование прибыло на корабле в порт Антверпен, Бельгия.

В объявлении также отмечается, что персонал, прибывший для Atlantic Resolve, предпринял множество действий для снижения риска распространения COVID-19. Перед отбытием из США солдаты прошли тесты на COVID-19. Во время передвижений все солдаты одеты в маски и соблюдают строгие меры гигиены. Оказавшись в Европе, солдаты снова пройдут карантин и тестирование, прежде чем отправиться в путь по континенту.

«Защита наших солдат и окружающих общин — наш главный приоритет», — говорится в пресс-релизе.

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Во время седьмой смены бронетехники в поддержку Atlantic Resolve, 1 / 1CD проведет двусторонние многонациональные учебные мероприятия с более чем дюжиной союзников и стран-партнеров НАТО. Эти учения повышают готовность, оперативную совместимость и укрепляют отношения между силами США, союзниками и партнерами на театре военных действий.

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Источник: Defence-blog