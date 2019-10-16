Ёлкин остроумно показал, как на самом деле выглядит «план борьбы с Навальным»

Главная » Последние новости » Новости мира » Ёлкин остроумно показал, как на самом деле выглядит "план борьбы с Навальным" Ёлкин остроумно показал, как на самом деле выглядит "план борьбы с Навальным"

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Известный карикатурист отметился новой яркой картинкой

На взломанной почте бывшего сотрудника Администрации президента РФ, которого в издании The Insider назвали Константином Костиным, обнаружили «план борьбы с Навальным». Среди прочего, этим «планом» предусмотрены провокации с пожертвованиями. Известный карикатурист Сергей Ёлкин поделился своим вариантом того, как выглядит этот план:, информирует enovosty.com/news.

В этом контексте стоит напомнить о том, что российский президент Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет.

Интернет-пользователи активно комментируют карикатуру художника, среди прочего, предлагая заменить Навального на известного шамана.

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