В США уголь имеет «очень светлое будущее», — Fox News

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

16.10.2020 г.
21:08Турция поддерживает курс Украины на вступление в НАТО
20:58Тайваньские истребители перехватили китайский шпионский самолет
18:58В Нидерландах на пляж выбросило 300 пакетов кокаина
18:25В США уголь имеет "очень светлое будущее", - Fox News
16:29Тихановская планирует приехать в Киев
15:50Западные спецслужбы уверены, что за отравлением Навального стоит ФСБ России - The Guardian
15:20Прокуратура обвинила экс-президента Франции Николя Саркози в создании преступной группировки
Все новости мира

Аналитика

16.10.2020

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
В следующее воскресенье, 25 октября, украинцы должны избирать новую власть на местах. Однако ввиду эпидемии коронавируса явка на избирательных участках ...
13.10.2020

Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия

Майдан в Кыргызстане: Кыргыз-буза - третья серия
На днях Кыргызстан вырвался в лидеры по количеству майданов, уверенно обогнав в этом вопросе Украину. За 15 лет в этой среднеазиатской стране разыгрывается ...
09.10.2020

Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться

Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Уже в конце октября украинцы будут избирать новую власть на местах. На этот раз местные выборы пройдут по новому избирательному кодексу, который вступил ...

Последние новости

16.10.2020 г.
22:28 В Украине обновили условия дистанционного обучения в школах
21:59 На крошечном острове в Черном море нашли древнегреческий храм
21:39 Украина заинтересована в совместном с Турцией производстве беспилотников
21:08 Турция поддерживает курс Украины на вступление в НАТО
20:58 Тайваньские истребители перехватили китайский шпионский самолет
20:39 Сеть взорвало видео, как после ДТП автомобиль завис в воздухе (ВИДЕО)
20:19 ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29МУ1 (ФОТО)
19:58 В Украине отменили некоторые обязательные ВНО
19:49 В столице бетономешалка протаранила пять автомобилей (ВИДЕО)
19:19 Украина и Турция подписали новое военное соглашение
18:58 В Нидерландах на пляж выбросило 300 пакетов кокаина
18:39 Какие невероятные открытия делают археологи в тающих ледниках
18:25 В США уголь имеет "очень светлое будущее", - Fox News
17:59 Renault презентовал самый дешевый электромобиль в Европе
17:39 Оккупированную Керчь заполонили груды мусора
17:28 В Запорожье перевернулась маршрутка с 18 пассажирами
16:50 Оккупанты перебрасывают на Донбасс танки Т-72Б, - разведка
16:29 Тихановская планирует приехать в Киев
16:01 На Украину надвигается мощный циклон
15:50 Западные спецслужбы уверены, что за отравлением Навального стоит ФСБ России - The Guardian
15:20 Прокуратура обвинила экс-президента Франции Николя Саркози в создании преступной группировки
13:49 Рынок уходит на удалёнку: Сколько и кому готовы платить в Украине
13:30 В Украине озвучили картофельное будущее страны
13:08 ЕС из-за отравления Навального ввел санкции против шести человек - из Кремля, Минобороны и ФСБ России (список)
12:26 Стало известно, почему Украина не получила транш от МВФ
12:14 Украина получит вакцину против Covid-19. Раскрыты детали
12:11 Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию проведет проверки трех телеканалов на предмет гуманизации государства-агрессора
11:37 Дмитрий Гордон опустился до мочилова оппонентов Виталия Кличко на грядущих выборах, - блогер
11:11 Генерал ВСУ сравнил мощность российской и украинской армии
10:52 Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов - Шарий
10:36 Областной центр в Украине оказался "красным". Что будет с транспортом?
09:42 ЕС наказал повара Путина за поддержку ЧВК «Вагнер», - СМИ
09:33 ОБСЕ фиксирует неотведенное оружие: В ЕС встревожены российскими танками на Донбассе
08:49 Беда в Россию пришла откуда не ждали, - Аnti-colorados
08:35 Топ-чиновник спрятал деньги в белье и стал звездой фотожаб
08:29 Академик рассказал, как можно было спасти тысячи украинцев с COVID-19
08:08 Бесплатно и со страховкой: Украинцы смогут испытать европейскую вакцину от Covid-19
08:00 В «Медзакупки» снова хотят «отмыть» бюджетные деньги на китайских томграфах
15.10.2020 г.
23:55 Уникальная фреска Рериха в украинском селе Пархомовка под угрозой исчезновения
23:45 Немецкий художник написал самую длинную картину в мире (ФОТО)
23:20 Иванка Трамп порадовала своих поклонников очередным стильным образом (ФОТО)
22:49 NASA опубликовало новые правила посещения Луны
21:38 Бельгия закупает у США бронеавтомобили JLTV
21:14 Конфликт в Нагорном Карабахе может повысить интерес к украинской модификации T-72АМТ, - Злой Одессит
20:55 Сеть ужаснуло видео одного из крупнейших водохранилищ Крыма (ВИДЕО)
20:48 В Киеве заметили люксовый кроссовер Rolls-Royce
20:29 Сеть покорило фото заснеженных Карпат (ФОТО)
19:56 ВСУ впервые получат ракеты типа РС-80
19:40 Украина обновила зоны карантина: подробности
19:28 Армии передают первый украинский коптер (ВИДЕО)
18:39 Пентагон обеспокоен новыми ракетами Северной Кореи, - Reuters
18:24 Названы самые популярные б/у авто в регионах
17:58 Александр Палий: "Из-за увеличения количества заболевших COVID-19 будет очень большая нагрузка на медицинскую систему"
17:46 Индию накрыло мощное наводнение (ФОТО)
17:25 В Офисе президента рассказали, что означает свободная экономическая зона для Донбасса
16:48 В сети появилось видео нашествия медуз в Бердянске (ВИДЕО)
16:29 В Великобритании запустили в стратосферу куриный наггетс (ВИДЕО)
16:02 Лондон усиливает коронавирусные ограничения
14:30 Японцы спустили на воду первую субмарину нового типа
13:14 Цены на подержанные авто из США и Европы резко упали
Все новости »

В США уголь имеет «очень светлое будущее», — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » В США уголь имеет "очень светлое будущее", - Fox News
 
Печать Отправить на почту

 

 

Дэн Бруйетт сообщил, что в США уголь имеет "очень светлое будущее"

Министр энергетики США Дэн Бруйетт сообщил, что у угля все еще есть «светлое будущее» в американской энергетической отрасли, которая постепенно переходит на природный газ. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Бруйетт утверждал, что природный газ необходим для поддержания экономики в условиях роста спроса. Однако это не убьет угольную промышленность.

«Возможно, его меньше используют для производства электроэнергии, но у него «светлое будущее» в том смысле, что мы сможем начать разработку некоторых редкоземельных элементов, которые можно извлечь из угля и которые очень важны для производства. И это важно для возобновляемой электроэнергетики», — пояснил Бруйетт.

В США уголь имеет «очень светлое будущее», — Fox News

Читайте: Становится всё больше: Украина не может реализовывать весь добытый уголь

«Да, мы хотим использовать возобновляемые источники энергии. Да, мы хотим продолжить разработку ископаемых источников энергии. Да, мы хотим развивать атомную энергетику, которая исключает выбросы вредных веществ», — сказал Бруйетт.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 544

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Все статьи







Читайте также

Трубы на дне Балтийского моря — памятник глупости тем, кто принимал решение о "Северном потоке-2", - Крутихин
 Эксперт рассказал о трех черных метках в национальной энергетике Украины
Уряд продовжує активно реформувати державні підприємства
 В Украине хотят поднять цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности
Украинцы, которые не потребляют газ, обязаны оплачивать его транспортировку, - Валерий Тарасюк (ВИДЕО)
 Становится всё больше: Украина не может реализовывать весь добытый уголь
В Украине подорожает вода: подробности
 В Украине стремительно сокращается промышленное производство

Армия

Пистолет Макарова
Гранатомет РПГ-18 «Муха»
Боевая машина пехоты БМП-1У «Шквал»
Боевой модуль "Шабля"
Вся армия    >>

Персоны

Луческу
Мирча
Сакварелидзе
Давид
Кривецкий
Игорь
Думчев

Сергей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Михаил Волынец и его профсоюзный бизнес

Закат латифундиста Вадима Нестеренко: долги и уголовные дела «похоронят» Ristone Holdings?

Вагонным фарцовщикам – приготовиться!


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Зима в Украине в этом году будет совершенно аномальной, - синоптики (18589)

Цены на подержанные авто из США и Европы резко упали (9002)

"Знак свыше": в Мексике на асфальте вдруг проявилась икона, нарисованная мелками 13 лет назад (8699)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Карабахский взрыв


help




bigmir)net TOP 100

 