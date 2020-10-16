В США уголь имеет «очень светлое будущее», — Fox News

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Дэн Бруйетт сообщил, что в США уголь имеет "очень светлое будущее"

Министр энергетики США Дэн Бруйетт сообщил, что у угля все еще есть «светлое будущее» в американской энергетической отрасли, которая постепенно переходит на природный газ. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Бруйетт утверждал, что природный газ необходим для поддержания экономики в условиях роста спроса. Однако это не убьет угольную промышленность.

«Возможно, его меньше используют для производства электроэнергии, но у него «светлое будущее» в том смысле, что мы сможем начать разработку некоторых редкоземельных элементов, которые можно извлечь из угля и которые очень важны для производства. И это важно для возобновляемой электроэнергетики», — пояснил Бруйетт.

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«Да, мы хотим использовать возобновляемые источники энергии. Да, мы хотим продолжить разработку ископаемых источников энергии. Да, мы хотим развивать атомную энергетику, которая исключает выбросы вредных веществ», — сказал Бруйетт.