В США презентовали новую радарную систему

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В США презентовали новую радарную систему LTAMDS

В США презентовали новую радарную систему предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Новая система, называемая Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS), является радарной системой предупреждения о ракетном нападении и заменой устаревшего радара Patriot.

При создании LTAMDS впервые использовался мощный полупроводниковый материал нитрид галлия. Новая система реконфигурируема и масштабируема, а успешные испытания дают уверенность, что новый радар будет успешно эксплуатироваться армией США.

LTAMDS будет защищать военных от воздушных и ракетных угроз.

Будущий радар совместим с командной системой IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) и способен интегрироваться со всеми системами ПВО.