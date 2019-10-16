The Washington Times: Трамп сообщил, что турецко-сирийский конфликт не является «нашей проблемой»

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Трамп сообщил, что турецко-сирийский конфликт не является "нашей проблемой" The Washington Times: Трамп сообщил, что турецко-сирийский конфликт не является "нашей проблемой"

Закрыть Отправить

Дональд Трамп сообщил, что турецко-сирийский конфликт не является «нашей проблемой»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что турецко-сирийский конфликт — это не наша проблема. Об этом пишет Том Хоуэлл Дж. в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

«У них много песка, с которым они могут играть», — сказал Трамп, сравнив таким образом Ближний Восток с «песочницей». Трамп изо всех сил старается прекратить военный конфликт. Он угрожает Анкаре санкциями, заявив, что не хочет, чтобы турецкие силы совершали «злодеяния». Однако он не согласен с критикой некоторых сенаторов, которые утверждают, что он предал курдских союзников и уступил дорогу президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Я надеюсь, что президент Трамп прав в своей убежденности, что вторжение Турции в Сирию к нам не относится, ИГИЛ не возникнет вновь, а Иран не заполнит созданный вакуум», — заявил американский сенатор Линдси Грэм

Читайте: Пытается изо всех сил: Путин столкнулся с неловкой проблемой