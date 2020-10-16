Тайваньские истребители перехватили китайский шпионский самолет
Тайваньские истребители перехватили китайский шпионский патрульный самолет
Военно-воздушные силы Тайваня подняли в воздух истребители, чтобы перехватить китайский морской патрульный самолет Y-8Q, известный как «охотник за подводными лодками», вторгшийся на территорию Тайваня. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Согласно процедуре, ВВС Тайваня также подготовили свои зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские батареи для сбивания китайских самолетов на случай, если их не заметят истребители.
«ROCAF задействовал патрульные самолеты и зенитные ракетные комплексы для шпионской деятельности. Мы продолжаем защищать нашу страну», — говорится в заявлении ВВС Тайваня в Twitter.