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Тайваньские истребители перехватили китайский шпионский самолет

Главная » Последние новости » Новости мира » Тайваньские истребители перехватили китайский шпионский самолет
 
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Тайваньские истребители перехватили китайский шпионский патрульный самолет

Военно-воздушные силы Тайваня подняли в воздух истребители, чтобы перехватить китайский морской патрульный самолет Y-8Q, известный как «охотник за подводными лодками», вторгшийся на территорию Тайваня. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно процедуре, ВВС Тайваня также подготовили свои зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские батареи для сбивания китайских самолетов на случай, если их не заметят истребители.

Тайваньские истребители перехватили китайский шпионский самолет

«ROCAF задействовал патрульные самолеты и зенитные ракетные комплексы для шпионской деятельности. Мы продолжаем защищать нашу страну», — говорится в заявлении ВВС Тайваня в Twitter.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 144

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