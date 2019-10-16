Самая большая слабость Китая является самой большой силой США

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Удивительные отражения

Все фото »

Новости мира

16.10.2019 г.
07:00Самая большая слабость Китая является самой большой силой США
15.10.2019 г.
22:40Американский телеканал попался на фейковом видео, которое выдал за атаку в Сирии (ВИДЕО)
21:25Associated Press: ЕС планирует ввести санкции против Турции
21:06Россия призналась в подмене допинг-проб
20:31"Наш гнев стал сильнее": активисты "желтых жилетов" готовятся к масштабной акции протеста
20:06В РФ бегство денег в офшоры ускорилось в 7 раз
19:20В США разрабатывается оружие нового поколения NGSW
Все новости мира

Аналитика

15.10.2019

Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве

Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
ПриватБанк одержал еще одну победу в деле против бывших владельцев, Украина предложила разведение сил ещё в четырёх зонах, но враг сорвал переговорный ...
15.10.2019

Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?

Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Судьба транзита голубого топлива в страны Евросоюза (ЕС) по территории Украины после 2019 года, когда заканчивается срок ныне действующего газового контракта ...
11.10.2019

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков

Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков
Скандальный суд восстановил одиозного Станислава Шевчука на должности главы Конституционного суда, Епифаний рассказал об эпохальном этапе для ПЦУ, а ...

Последние новости

16.10.2019 г.
09:08 Чего ждать от доллара в 2020 году
09:00 Приват24 предложил решение проблемы с маленькой пенсией
08:58 Снегопад и морозы: Какие сюрпризы украинцам приготовила эта осень
08:32 У Зеленского пояснили, можно ли строить стену на границе ОРЛДО
08:26 Украина выдвинула жесткие условия по Донбассу. В РФ ответили истерикой
08:05 Местные осознали: В Крыму пожаловались на "прорыв" с Крымским мостом
08:02 Пошла за своим убитым отцом: На Донбассе пуля снайпера унесла жизнь молодой украинки (ФОТО)
07:50 Голландские инженеры создали "бессмертный" внедорожник (ВИДЕО)
07:40 Ученые придумали, как сделать так, чтобы аккумуляторы в смартфонах больше не взрывались
07:25 В Украине за превышение скорости будут отбирать права
07:10 В ближайшие несколько лет на украинских дорогах может появиться 4G
07:00 Самая большая слабость Китая является самой большой силой США
15.10.2019 г.
22:50 Украинские дороги оказались самыми худшими в Евразии: в чем причина?
22:40 Американский телеканал попался на фейковом видео, которое выдал за атаку в Сирии (ВИДЕО)
22:25 В США представили макет боевого вертолета Bell 360 Invictus (ФОТО)
22:10 В Нидерландах старый Volkswagen Passat продают за бешеные деньги (ФОТО)
22:00 Американские танки скоро получат новую систему для защиты от вражеских ракет
21:59 В Днепре на «Новую почту» прислали посылку с гранатой
21:53 Неутешительные новости с передовой: вследствие снайперских обстрелов погибли два украинских защитника
21:40 Стало известно, как поменялись расходы украинцев за последние годы
21:25 Associated Press: ЕС планирует ввести санкции против Турции
21:06 Россия призналась в подмене допинг-проб
20:57 Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП
20:31 "Наш гнев стал сильнее": активисты "желтых жилетов" готовятся к масштабной акции протеста
20:06 В РФ бегство денег в офшоры ускорилось в 7 раз
19:52 Вице-премьер рассказал о дальнейших шагах Украины навстречу ЕС
19:37 В Колумбии задержали 81-летнюю старушку с кокаином в инвалидном кресле
19:20 В США разрабатывается оружие нового поколения NGSW
18:59 Хватит ли денег на украинскую армию в новом бюджете? (ВИДЕО)
18:50 Reuters: В Шотландии планируют провести референдум о независимости
18:39 Журналист в одном фото показал весь современный Донецк
18:23 В Бразилии в элитном районе рухнула жилая многоэтажка (ВИДЕО)
18:18 ВСК по "дорожной карте" по Донбассу не панацея, но эффективный инструмент, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
17:54 Владимир Воля рассказал о влиянии решения ООН на аннексию Крыма
17:35 Сначала аудит стратегических объектов и только затем приватизация, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
17:31 МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики
17:15 Победителем 5-го сезона Кубка Героев АТО стала команда СБУ «SB Team»
17:05 Ирина Венедиктова знает, почему падают рейтинги Зеленского, Разумкова и Гончарука (ВИДЕО)
16:51 Синоптики спрогнозировали погоду на ноябрь
16:37 В Украине подорожает хлеб
16:15 Святослав Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы (ВИДЕО)
16:13 Киберпреступники начали воровать цифровые подписи
15:58 Гончарук рассказал о дальнейших планах правительства по сотрудничеству с МВФ
15:54 На снимках запечатлели катастрофическое таяние ледников (ФОТО)
15:46 В Киеве на вокзале ромы пытались ограбить Руслану Писанку: подробности
15:33 Иностранные СМИ связывают импорт электроэнергии из России в Украину с интересами олигарха Коломойского
15:31 В США за 32 секунды украли картину Дали стоимостью $20 тыс (ВИДЕО)
15:22 Киев не будет решать судьбу рынка земли в Украине, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
15:17 Украинцы устроили настоящий праздник для раненых бойцов ВСУ
15:04 РПЦ не оставит попыток по дискредитации ПЦУ, - Злой Одессит
15:03 Минэкономики не проводило расчеты по налоговым законопроектам 1210 и 1210-1
15:00 Си Цзиньпин заявил, что попытки разделить Китай закончатся «раздробленными телами и костями»
14:45 США представили проект сверхскоростного разведывательного вертолета
14:38 Искусственный интеллект создал новый материал
14:30 Вокруг Киева хотят построить платную дорогу: подробности проекта
14:16 Больше воздуха для людей, меньше льгот для олигархов, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
14:15 Россия традиционно не признает обвинения в бомбежке больниц в Сирии
14:00 Специалисты измерят точную высоту Эвереста: ученые предполагают, что гора уменьшилась
13:55 Математическая сенсация: Украинка решила уравнение, над которым ученые бились 400 лет
13:35 В Украине планируют увеличить социальную помощь молодым родителям
Все новости »

Самая большая слабость Китая является самой большой силой США

Главная » Последние новости » Новости мира » Самая большая слабость Китая является самой большой силой США
 
Печать Отправить на почту

 

 

Китай потратил годы на модернизацию и расширение своих вооруженных сил.

До Второй мировой войны американским военным было не на что смотреть. Даже когда администрация Рузвельта начала готовиться к войне, включив «арсенал демократии» и создав мирный проект, этого было недостаточно, чтобы удержать японцев от удара по США в Перл-Харбор, информирует enovosty.com/news.

Когда американцы провели боевые испытания на перевале Кассерин в Тунисе в 1943 году, они с треском провалились.

Китай сталкивается с аналогичной ситуацией, когда крупные вооруженные силы медленно прогрессируют в технологиях, но им не хватает реального боевого опыта. Но где Китай встретит свой Кассеринский проход?

Несмотря на превосходное количество и более новое оборудование, нацисты отдались США, и боевой опыт имел значение. Нацисты воевали в Северной Африке уже почти три года, а американцы вообще не видели боевых действий. Американцы были жесткими и негибкими, в то время как нацисты уже успели решить все проблемы, связанные с их командованием и контролем.

Читайте: Конец американо-турецкого сотрудничества: США хотят вывезти свое ядерное оружие из Турции

В то время это выглядело довольно мрачно, но мы все знаем, что Тунис был просто разогревом для того, что будет позже.

Разница между Джорджем Паттоном (генералом американского штаба, который действовал во времена 2 мировой войны) и человеком, которого он заменил, была той же проблемой, которая беспокоила армию в целом. В то время как предшественник Паттона занимал должность учителя и тренера и не имел реального боевого опыта, Паттон возглавлял войска в бою с 1916 года.

Для китайцев прошло около 40 лет с тех пор, как Народно-освободительная армия провела крупную боевую операцию — и это не было хорошо.

Читайте: Украинская кукуруза покорила китайцев и египтян

В 1979 году Китай вторгся в соседний Вьетнам, страну, которая только закончила вести собственную гражданскую войну. Поэтому, когда вьетнамцы должны были ответить на китайскую агрессию, к тому времени у них было почти 40 лет боевых действий под их коллективным поясом.

Вьетнамцы полностью уничтожили китайцев. Китай покинул Вьетнам после всего лишь трех недель боевых действий и с тех пор остается в значительной степени неопытным.

Сегодняшняя Народно-освободительная армия Китая очень отличается от той, которая вторглась во Вьетнам. В настоящее время в Китае имеются собственные отечественные истребители, корабли и межконтинентальные баллистические ракеты, помимо других систем вооружений, но, хотя эта технология и была испытана, сама армия в основном остается неопытной.

Между тем, Соединенные Штаты испытали почти беспрерывные боевые возможности в той или иной форме после операции «Буря в пустыне» в 1991 году и 18 лет непрерывной войны в Афганистане. Но это не значит, что тренировка не приносит пользы.

Подразделения, которые тренируются в условиях, максимально приближенных к реальному бою, насколько это возможно, лучше справляются с операциями в реальном мире, но любая тренировка поможет отряду получить опыт в его боевых ролях. После того, как Соединенные Штаты поддерживали регулярную постоянную армию в послевоенном мире, они могли лучше переносить потери на полях сражений и отступать от потерь, нанося большие потери противнику. Исследования показывают, что хорошо обученные подразделения под руководством опытного командира получают гораздо меньше жертв, когда начинают летать пули.

Поэтому, хоть Китай и хотел бы, чтобы мир трепетал при мысли о продвинутой, хорошо обученной армии и флоте, проявляющих свое влияние и силу по своему желанию, пока китайцы фактически не продемонстрируют способность использовать эту подготовку в реальной боевой ситуации, они всегда будет пытаться обойти своих маленьких соседей, игнорируя при этом своего реального геополитического соперника — того, кто работает с авиабазами и опытными боевыми войсками у их порога.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 729

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Большая победа Украины, минский провал и скандальный пропагандист в Киеве
Страсти по транзиту: станет ли анбандлинг «Нафтогаза» спасением для отечественной ГТС?
Итоги дня: Экономические перемены, эпохальный этап для ПЦУ и спасение мини-банков
Итоги дня: Мировой рекорд Зеленского, план "Б" по Донбассу и жесткий ультиматум Крыму от Киева
Итоги дня: Неожиданный наезд Нидерландов, расширение "серой зоны" и уникальная ракета Украины
Итоги дня: Спецоперация с важным свидетелем, показания Сенцова и камень по Кремлю от Лукашенко
Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Все статьи


Читайте также

Си Цзиньпин заявил, что попытки разделить Китай закончатся «раздробленными телами и костями»
 Украинская кукуруза покорила китайцев и египтян
Конец американо-турецкого сотрудничества: США хотят вывезти свое ядерное оружие из Турции
 Почему американские авианосцы так нелегко атаковать и затопить
The Washington Post: Турция намеренно обстреляла американские войска в Сирии
 Бомбардировка США в Афганистане достигла максимальной интенсивности почти за десятилетие
Время невероятных историй продолжается! - Пономарь
 "Мы можем остановить турецкую экономику": В США рассказали о мощнейших санкциях
Загрузка...

Армия

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина «Атлет»
Боевая машина пехоты VBCI (Франция)
Беспилотный летательный аппарат IAI Heron (Израиль)
Боевой модуль "Шабля"
Вся армия    >>

Персоны

Петр
ПОРОШЕНКО
Юрий
КОСЮК
Антон
ПРИГОДСКИЙ
Сергей
ГУСОВСКИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Землю спекулянтам



bigmir)net TOP 100

 