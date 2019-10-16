Самая большая слабость Китая является самой большой силой США

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Китай потратил годы на модернизацию и расширение своих вооруженных сил.

До Второй мировой войны американским военным было не на что смотреть. Даже когда администрация Рузвельта начала готовиться к войне, включив «арсенал демократии» и создав мирный проект, этого было недостаточно, чтобы удержать японцев от удара по США в Перл-Харбор, информирует enovosty.com/news.

Когда американцы провели боевые испытания на перевале Кассерин в Тунисе в 1943 году, они с треском провалились.

Китай сталкивается с аналогичной ситуацией, когда крупные вооруженные силы медленно прогрессируют в технологиях, но им не хватает реального боевого опыта. Но где Китай встретит свой Кассеринский проход?

Несмотря на превосходное количество и более новое оборудование, нацисты отдались США, и боевой опыт имел значение. Нацисты воевали в Северной Африке уже почти три года, а американцы вообще не видели боевых действий. Американцы были жесткими и негибкими, в то время как нацисты уже успели решить все проблемы, связанные с их командованием и контролем.

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В то время это выглядело довольно мрачно, но мы все знаем, что Тунис был просто разогревом для того, что будет позже.

Разница между Джорджем Паттоном (генералом американского штаба, который действовал во времена 2 мировой войны) и человеком, которого он заменил, была той же проблемой, которая беспокоила армию в целом. В то время как предшественник Паттона занимал должность учителя и тренера и не имел реального боевого опыта, Паттон возглавлял войска в бою с 1916 года.

Для китайцев прошло около 40 лет с тех пор, как Народно-освободительная армия провела крупную боевую операцию — и это не было хорошо.

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В 1979 году Китай вторгся в соседний Вьетнам, страну, которая только закончила вести собственную гражданскую войну. Поэтому, когда вьетнамцы должны были ответить на китайскую агрессию, к тому времени у них было почти 40 лет боевых действий под их коллективным поясом.

Вьетнамцы полностью уничтожили китайцев. Китай покинул Вьетнам после всего лишь трех недель боевых действий и с тех пор остается в значительной степени неопытным.

Сегодняшняя Народно-освободительная армия Китая очень отличается от той, которая вторглась во Вьетнам. В настоящее время в Китае имеются собственные отечественные истребители, корабли и межконтинентальные баллистические ракеты, помимо других систем вооружений, но, хотя эта технология и была испытана, сама армия в основном остается неопытной.

Между тем, Соединенные Штаты испытали почти беспрерывные боевые возможности в той или иной форме после операции «Буря в пустыне» в 1991 году и 18 лет непрерывной войны в Афганистане. Но это не значит, что тренировка не приносит пользы.

Подразделения, которые тренируются в условиях, максимально приближенных к реальному бою, насколько это возможно, лучше справляются с операциями в реальном мире, но любая тренировка поможет отряду получить опыт в его боевых ролях. После того, как Соединенные Штаты поддерживали регулярную постоянную армию в послевоенном мире, они могли лучше переносить потери на полях сражений и отступать от потерь, нанося большие потери противнику. Исследования показывают, что хорошо обученные подразделения под руководством опытного командира получают гораздо меньше жертв, когда начинают летать пули.

Поэтому, хоть Китай и хотел бы, чтобы мир трепетал при мысли о продвинутой, хорошо обученной армии и флоте, проявляющих свое влияние и силу по своему желанию, пока китайцы фактически не продемонстрируют способность использовать эту подготовку в реальной боевой ситуации, они всегда будет пытаться обойти своих маленьких соседей, игнорируя при этом своего реального геополитического соперника — того, кто работает с авиабазами и опытными боевыми войсками у их порога.