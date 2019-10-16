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Россия и Северная Корея находятся на пороге серьезного конфликта из-за браконьерства в Японском море

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В последние недели российские пограничники задержали десятки северокорейских рыболовецких судов и их экипажей за промысел в исключительной экономической зоне России. Ранее Москва игнорировала северокорейских браконьеров.

В последние недели российские пограничники начали принимать серьезные меры против северокорейских браконьеров, задержаны десятки рыболовных судов и сотни членов экипажа за незаконный промысел в исключительной экономической зоне России в Японском море., информирует enovosty.com/news.

Ранее Москва игнорировала вторжения северокорейцев в свои воды, но растущие масштабы проблемы в конце концов побудили власти принять меры.

Артем Лукин, ученый, специализирующийся на связях России с Восточной Азией в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке, Россия, объяснил, как эта проблема влияет на  отношения двух стран.

— Насколько распространено северокорейское браконьерство в Японском море? Усилилось ли оно в последние годы из-за более жестких санкций, введенных в отношении Северной Кореи?

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Russia North Korea fishing boat poaching

Лодка с российскими пограничниками, плывущая к северокорейскому судну. России 27 сентября 2019 года. Федеральная служба безопасности / раздаточный материал через REUTERS

Артем Лукин: Браконьерство Северной Корее в российских прибрежных водах в Японском море длиться десятилетиями, но за последние два-три года масштабы нарушений заметно возросли, что привело к небольшому кризису в водах российского Дальнего Востока.

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С июня сотни — по некоторым сведениям, даже тысячи — северокорейских шхун и моторных лодок незаконно вошли в исключительную экономическую зону России, чтобы ловить рыбу, главным образом кальмаров. Помимо промысла без разрешения российских властей, северокорейские рыбаки используют деструктивные методы промысла, такие как дрейфующие сети, которые наносят серьезный ущерб морской среде. 

В довершение всего, местные российские рыбаки также обвиняют северокорейцев в повреждении или краже их рыболовных снастей.

Причины браконьерства

Есть несколько причин недавнего резкого увеличения морского браконьерства Северной Кореи.

Жесткие санкции, которые были введены в отношении Северной Кореи с 2016 года, в сочетании с плохими погодными условиями привели к плохому урожаю в 2018 и 2019 годах. Хотя он был не таким серьезным, как голод середины 1990-х годов, в результате которого погибли сотни тысяч людей, сейчас Северная Корея, похоже, переживает еще один период нехватки продовольствия.

Это повышает спрос на любую пищу, которую можно добыть в море, но собственные прибрежные воды страны истощены, поэтому северокорейские рыбаки плывут на восток в близлежащие российские воды, где рыбные запасы относительно многочисленны. Большая часть кальмаров, пойманного браконьерами в российских водах, предназначена для внутреннего рынка Северной Кореи, но некоторая его часть также продается в Китай.

Хотя Северная Корея официально остается социалистической страной, где нет частной собственности, династия Кимов  разработала квази капиталистическую экономику, в которой некоторые сектора, такие как рыболовство, в значительной степени полагаются на фактические частные предприятия. Эта частичная рыночная экономика ускорилась под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына, пришедшего к власти в 2011 году.

Лодки, которые рыбачат в российских водах, официально работают на государственные структуры, но на самом деле они находятся в частной собственности. Моряки рискуют жизнью, заплывая в российские воды на хрупких деревянных лодках, потому что для них это — единственный способ заработать и поддержать свои семьи.

Власти Северной Кореи прекрасно осведомлены о браконьерстве своих рыбаков в российских водах, но они ничего не делают, чтобы остановить этот процесс, отчасти потому, что не могут предложить альтернативные источники дохода рыбацким общинам на северо-восточном побережье Северной Кореи. 

Реакция Москвы

Москва давно закрывает глаза на северокорейское браконьерство, в основном из-за исторически тесных связей с Пхеньяном. Кроме того, на встрече президента Владимира Путина с Ким Чен Ыном во Владивостоке в апреле обе стороны обменялись обещаниями сохранить добрососедские отношения. 

Но за последние несколько месяцев проблема резко обострилась. Местные жители на российском Дальнем Востоке, а также рыболовные компании региона все чаще высказывают недовольство вторжениями рыбаков из Северной Кореи и требуют от властей принять меры. Этот вопрос стал объектом пристального внимания, сначала в местных новостных агентствах, а затем в национальных СМИ.

В этом есть и психологический аспект. С 1930-х годов, когда страной управлял Иосиф Сталин, границы России с Китаем, Кореей и Японией строго охранялись, чтобы предотвратить любой несанкционированный въезд иностранцев. Русские на Дальнем Востоке считают свои внешние границы надежно защищенными пограничниками и военными.

В результате массовые и наглые появления северокорейских рыболовных лодок стали шоком для местных жителей. Сухопутная граница России с Северной Кореей все еще строго охраняется, но гораздо более обширную морскую границу оказалось труднее защищать от полчищ деревянных лодок.

Учитывая растущие протесты жителей и комментаторов в средствах массовой информации, у Москвы не было иного выбора, кроме как отреагировать на это, приняв меры по борьбе с браконьерством северокорейцев. Это уже привело к нескольким стыкам между браконьерами и российскими судами береговой охраны, в результате чего один северокорейский рыбак погиб. Были задержаны десятки северокорейских лодок, а также сотни членов экипажа.

Putin Kim Jong un

Президент России Владимир Путин с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке, Россия. AP / Алексей Никольский, Спутник

Стратегическая дружба

И Москва, и Пхеньян заинтересованы в сохранении того, что северокорейские чиновники иногда называют «стратегической дружбой».

Пхеньяну необходимо держать Россию на своей стороне, как своего второго по важности партнера и покровителя после Китая. Ким хочет избежать полной зависимости от Китая, и для этого ему нужна Россия. Тем временем Москве необходимы крепкие отношения с Северной Кореей, чтобы получить геополитические рычаги влияния на стратегически важный Корейский полуостров.

Сезон ловли кальмаров в Японском море подходит к концу и не возобновится до следующего лета. Северокорейские лодки скоро вернутся домой на зиму, что должно ослабить напряженность из-за проблемы браконьерства и дать чиновникам с обеих сторон несколько месяцев на поиски оптимального решения.


Автор: Оксана Ельченко
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