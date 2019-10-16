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Reuters: В РФ американских дипломатов сняли с поезда «Ненокса — Северодвинск»

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: В РФ американских дипломатов сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск"
 
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В России трех американских дипломатов сняли с поезда из-за отсутствия специальных разрешений на въезд в район таинственного взрыва на военном полигоне в Архангельской области

В России трех американских дипломатов сняли с поезда возле места таинственного взрыва, поскольку у них не было специальных разрешений на въезд в этот район. Об этом сообщает Андрей Остроух в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Согласно информации, предоставленной анонимным источником, американские дипломаты были отпущены. Однако им предъявлены обвинения в нарушении российского законодательства.

Reuters: В РФ американских дипломатов сняли с поезда «Ненокса — Северодвинск»

Напомним, ранее сообщалось, что 8 августа 2019 года на полигоне недалеко села Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли пять ученых и двое представителей Минобороны. Взрыв произошел во время испытаний перспективной российской межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой.

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Автор: Оксана Ельченко
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