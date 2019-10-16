«Мирная весна» наступает: Турецкие авиаудары погружают сирийскую границу в хаос (ФОТО)

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После того, как президент Дональд Трамп объявил о своем решении вывести войска США из северо-восточной Сирии, Турция начала вторжение на территорию, удерживаемую курдскими силами.

Вторжение Турции в контролируемые курдами районы в Сирии потрясло международное сообщество и, как сообщается, вызвало повсеместный хаос, информирует enovosty.com/news.

В среду Турция начала воздушные и наземные операции, спустя всего несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о своем решении вывести войска США из этого района.

Сирийские демократические силы под руководством курдов (SDF) были важным партнером в борьбе США с ИГИЛ в Сирии. Курдские силы также охраняют до 12 000 бойцов ИГИЛ во временных тюрьмах и тысячи сторонников ИГИЛ в лагере беженцев Аль-Холь.

9 октября Турция начала новую военную операцию в Сирии под названием Мирная весна, направленную преимущественно против сирийских курдов-ополченцев, которых Анкара называет террористами.

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Курдская территория — карта. Карты Google / Business Insider

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько месяцев угрожал вторжением на контролируемую курдами сирийскую территорию.

Первые турецкие воздушные удары в северо-восточной Сирии начались в среду.

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Военнослужащие Сирийской национальной армии прибывают на территорию к востоку от реки Евфрат на севере Сирии, чтобы поддержать турецкую операцию «Мирная весна», 10 октября 2019 года. Хисам эль-Хомси / агентство Анадолу

Агентство Reuters со ссылкой на турецкие СМИ сообщило, что наземное вторжение было направлено на четыре точки в Рожаве — две недалеко от сирийского города Таль-Абьяд на западе и две возле города Рас-эль-Айн.

Министерство обороны Турции заявило, что к настоящему времени проводятся массивные воздушные удары и разрушена часть пограничной стены с Сирией, чтобы дать путь наземным войскам, сообщает The New York Times.

Как сообщает The Guardian, турецкие войска и их союзные сирийские группировки утверждали, что захватили по меньшей мере две деревни из сил СДС.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил на пресс-конференции в пятницу, что турецкие войска продолжают наносить удары по курдской территории; он заявил, что турецкие силы наносили авиаудары по пилотируемым самолетам, беспилотным летательным аппаратам, а также по артиллерийским складам курдов.

Сирия во время бомбардировки турецкими войсками, 10 октября 2019 года. Associated Press

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что 342 курдских боевика были убиты, хотя это число может оказаться выше.

Около 12 000 заключенных ИГИЛ содержатся в импровизированных тюрьмах, охраняемых силами СДС в Сирии.

Парад бойцов ИГИЛ на улицах Фаллуджи, Ирак, в марте 2014 года. AP

Лидеры курдов говорят о невозможность охранять тюрьмы, где содержатся пленные боевики ИГИЛ. Эксперты предупредили о вероятности побега террористов ИГИЛ из временных тюрем.

По оценкам ООН, 100 000 человек покинули этот район в ответ из-за боевых действий.

Сирийские арабские и курдские мирные жители бегут во время бомбардировки Турцией северо-восточного сирийского города Рас-эль-Айн на границе с Турцией, 9 октября 2019 года. Делил Сулейман / AFP через Getty Image

Улицы за пределами Рас-эль-Айна забиты транспортными средствами, семьи пытаются покинуть этот район. Группа беженцев сказала Клариссе Уорд из CNN, что они не знают, куда идти и как спастись от бомбежек.

Поток беженцев вызвал недовольство в соседнем Ираке, где министерство иностранных дел опубликовало заявление, в котором говорится, что операция «Мирная весна» может «непосредственно повлиять на безопасность в Ираке», поскольку беженцы и боевики пересекают границу Ирака.

Associated Press сообщает, что со среды 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Дональд Трамп, 21 сентября 2017 года. Фото через AP

Даже республиканские союзники Трампа осудили его решение отвести американские войска от границы Сирии с Турцией, оставив курдов без защиты. Сенатор Линдси Грэм, одна из ярых сторонников Трампа, сказала, что решение президента США стало «катастрофой».