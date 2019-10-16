Менее чем за неделю кошмарный сценарий, о котором предупреждали Трампа, стал реальностью

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Президент Дональд Трамп был предупрежден о том, что если он выведет войска США из северной Сирии, это может иметь катастрофические последствия.

Почти сразу после того, как администрация Трампа внезапно объявила о выводе американских войск из северо-восточной Сирии, возникла тревога по всему Вашингтону, информирует enovosty.com/news.

Как республиканцы, так и демократы предупреждали президента Дональда Трампа о том, что этот шаг создаст вакуум безопасности в регионе, который Россия, президент Сирии Башар Асад, и ИГИЛ будет эксплуатировать.

ИГИЛ возвращается

ИГИЛ уже перегруппировывается и взяло на себя ответственность по крайней мере за два нападения в Сирии.

Курды охраняли приблизительно 11 000 бойцов ИГИЛ, включая приблизительно 2000 иностранных бойцов, до турецкого военного вторжения. Но турецкое нападение отвлекло их внимание, так как американские силы также приостановили операции против ИГИЛ, поскольку Пентагон объявил, что США выводят оставшиеся войска в северной Сирии.

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За выходные сотни заключенных, связанных с ИГИЛ, сбежали из лагеря в северной части Сирии.

Трамп предположил, что побег, возможно, был работой курдов, чтобы приманить его обратно в Сирию, но нет никаких доказательств этого, и министр обороны Марк Эспер впоследствии обвинил Турцию.

«Это недопустимое вторжение также подорвало успешную многонациональную миссию «Победить ИГИЛ» в Сирии и привело к освобождению многих опасных задержанных ИГИЛ», — говорится в заявлении Эспера.

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Турецкая военная операция является прямым результатом решения Трампа вывести войска США из северо-восточной Сирии, и этот шаг, о котором Трамп объявил после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, воспринялся Эрдоганом, как начало пути к его долгожданному желанию штурмовать курдов.

Белый дом отверг идею, что он проложил путь для турецкой операции. Но, объявив о внезапном выводе американских войск из региона в минувшее воскресенье, администрация Трампа заявила: «Турция скоро будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в Северную Сирию».

Трамп вручил Асаду и Путину большую победу

В течение первой недели турецкой операции и Пентагон, и Организация Объединенных Наций предупредили, что уже есть признаки военных преступлений, совершенных против курдов сирийскими арабскими силами, поддерживаемыми Турцией.

В этом контексте, будучи оставленными США, курды обратились к Дамаску и его союзникам в Москве для защиты от турецкого нападения.

США ушли из Сирии, и их противники извлекли выгоду из этого.

«После того, как американцы покинули регион и дали зеленый свет турецкой атаке, мы были вынуждены изучить другой вариант, а именно переговоры с Дамаском и Москвой, чтобы найти выход и помешать этим турецким атакам», — сказал высокопоставленный курдский чиновник Бадран Цзя Курд. «Это предварительное военное соглашение. Политические аспекты не обсуждались, и они будут обсуждаться на более поздних этапах».

У Трампа, похоже, нет проблем с этим, и он представил хаос в Сирии как отдаленную проблему.

Президент в понедельник написал в Твиттере: «Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, может этим заняться. Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что все они отлично справятся, а мы находимся в 7000 миль оттуда!»

Российские войска сейчас переместились в районы, покинутые американскими войсками, по одному из самых больших физических признаков Москва заполняет пустоту, созданную отступлением Трампа.

Достижения Путина и Асада в Сирии также полезны для Ирана, который связан с обоими и отделен только по географии от Сирии Ираком.

В очередной явной победе для Москвы турецкое вторжение усилило напряженность в НАТО, поскольку исторический альянс одновременно работает против российской агрессии в Европе.

Турция является членом НАТО, и ее вторжение в Сирию было осуждено альянсом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорят, что турецкой операции необходимо положить конец, заявила пресс-секретарь Джонсона во вторник после встречи в Лондоне. «Премьер-министр и генеральный секретарь выразили свою глубокую обеспокоенность ситуацией в северной части Сирии», — сказала пресс-секретарь.

Тем временем Трамп в понедельник объявил, что он санкционирует Турцию за вторжение, еще более усложняя и без того запутанную динамику между двумя странами.

Уходя из северной Сирии, США отказались от одного союзника в надежде успокоить другого. Партнерство США с курдскими силами создало напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

Но если Трамп первоначально надеялся улучшить отношения с Турцией с помощью этого шага, это эффектно обернулось, так как он сталкивается с растущим давлением в Конгрессе, чтобы наказать Эрдогана за сирийскую операцию.

Доверие к Америке разлетелось в клочья

Критики решения Трампа оставить курдов говорят, что он послал опасное сообщение другим союзникам и потенциальным партнерам, что на США нельзя полагаться.

Европейские лидеры обвинили США в уходе, поскольку они выражают обеспокоенность по поводу новых угроз безопасности, создаваемых ИГИЛ, а также обостряющегося гуманитарного кризиса.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заявила, что ситуация может позволить ИГИЛ «вновь найти передышку на этой территории» и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности.

Норберт Реттген, председатель комитета по иностранным делам парламента Германии, заявил The Washington Post: «Выводя американские войска из Северной Сирии, Трамп не только подвел своих курдских союзников, но и в первую очередь позволил турецкое вторжение».

Реттген добавил, что в результате решения Трампа «доверие к США сильно пострадало» и «региональная стабильность в настоящее время подвергается серьезному риску».

Аналогичным образом, министр иностранных дел Испании Джозеп Боррелл в понедельник заявил, что, если бы американские войска не были выведены из северо-восточной Сирии, вторжение Турции было бы невозможным. Он добавил: «Вывод американских войск был условием для того, чтобы атака была возможной».