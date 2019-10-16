Через семь-восемь часов станет известно, когда состоится Brexit, — Туск

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Дональд Туск сообщил, что через семь-восемь часов станет известно, когда состоится Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что через семь-восемь часов станет известно, когда состоится Brexit, а само соглашение может быть заключено уже 17 октября. Об этом сообщают Алан Чарлиш и Пауэл Флоркивич в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сейчас проходят переговоры, которые решат судьбу Brexit. «Теоретически через семь-восемь часов все должно быть ясно. В соглашение еще вносятся изменения, однако основные пункты этого соглашения уже готовы», — сказал Туск

«Все идет в правильном направлении, но вы сами знаете, что с Brexit и, прежде всего, с нашими британскими партнерами может быть все, что угодно», — сказал Туск.