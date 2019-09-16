В Турции заявили о завершении поставки второй батареи S-400

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Девушки которые поражают своим высоким ростом

Все фото »

Новости мира

16.09.2019 г.
09:55Цены на нефть взлетели со "скоростью звука"
09:30Россия разлетится на множество осколков,- мнение
09:15В США поднимается цунами, которое смоет Путина
08:57Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
08:33Путин начинает военные учения с участием 6 стран
08:24Трамп откроет стратегические запасы нефти после атаки на саудовские НПЗ
08:00В Турции заявили о завершении поставки второй батареи S-400
Все новости мира

Аналитика

13.09.2019

Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова

Итоги дня: Троянский конь Путина, новая реальность в Украине и сильная речь Сенцова
Верховная Рада уволила Центральную избирательную комиссию, президент Зеленский рассказал, когда можно будет проводить выборы на Донбассе, а в Киеве начал ...
13.09.2019

Зе-паника прокураторов и монополизация власти

Зе-паника прокураторов и монополизация власти
Законопроект № 1032 Зе-власти о реформе прокуратуры способен вызвать шок и трепет не только у прокурорских, которые собственно, уже вовсю трясутся, но ...
12.09.2019

Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС

Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС
Российский президент Владимир Путин подключил к своему проекту "Автономии для Закарпатья" марионетку Земана, Евросоюз нанес удар по России, а в Украине ...

Последние новости

16.09.2019 г.
10:15 Украинцам хотят отменить акциз на ввоз всех автомобилей
10:00 Новая атака доллара: Стало известно, когда мы увидим "поднятие зеленого"
09:55 Цены на нефть взлетели со "скоростью звука"
09:30 Россия разлетится на множество осколков,- мнение
09:27 Цемаха хотели убить: в ВСУ раскрыли важные детали операции по вывозу боевика с Донбасса
09:15 В США поднимается цунами, которое смоет Путина
09:15 Когда Россия на самом деле захочет покинуть Донбасс
09:00 В России рассказали, в чем главная опасность "гибридного" плана Путина по Украине
08:57 Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
08:33 Путин начинает военные учения с участием 6 стран
08:26 Курт Волкер рассказал о реальной ценность Цемаха, которого выменял Путин
08:24 Трамп откроет стратегические запасы нефти после атаки на саудовские НПЗ
08:09 "Мало что осознавала": Стали известны подробности о 12-летней роженице с Закарпатья
08:05 Трамп позволил открыть стратегические запасы "черного золота"
08:03 Ночью боевики подло атаковали украинских военных
08:00 В Турции заявили о завершении поставки второй батареи S-400
07:50 Компания Sony произвела самый дорогой телевизор в мире
07:43 Как сэкономить расход бензина - эксперты
07:40 В Иране рассказали, куда долетят их ракеты в случае войны с США
07:30 Новый украинский стартап позволит превратить любую поверхность в сенсорную
07:10 В Украине собираются изменить правила строительства мусорных свалок
07:00 В КГГА рассказали, когда киевские школьники получат электронные проездные
15.09.2019 г.
22:00 90-метровый уникальный гобелен по мотивам «Игры престолов» создали во Франции
21:54 Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов
21:40 Водитель принял рекордную дозу алкоголя и сел за руль, алкотестер зашкаливал (ВИДЕО)
21:31 В Японии показали полностью прозрачную Honda S2000 (ФОТО)
17:50 Жан Беленюк пробился в полуфинал чемпионата мира по греко-римсой борьбе
17:20 Гончарук презентовал проект госбюджета
16:50 NASA: Сатурн приблизился к Земле на минимальное расстояние
16:04 В Верховную Раду подан проект госбюджета-2020
15:51 Маркарова: В 2020 году в Украине вырастет минимальная заработная плата
15:35 В КГГА рассказали, почему воздух в Киеве стал грязнее
15:20 Коломойский дискредитировал «Роттердам +», чтобы получить доступ к дешевой электроэнергии, - эксперт
14:55 Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с днем рождения
14:19 Папа Римский поприветствовал освобожденных из плена украинцев
13:38 Украинские моряки завершили обучение в США для службы на катерах Island
13:20 В Ровно 12-летняя девочка стала мамой
12:51 «Фармак» попал в скандал с подкупом врачей – блогер
12:40 Олег Сенцов обнародовал фото, сделанное в российской тюрьме
12:00 Один из ближайших союзников США объявил о закупке кораблей у Китая
11:45 Это провал: Новейший российский военный спутник развалился на куски в космосе
11:30 Россия угрожает сбивать израильские самолеты в Сирии
11:15 Новые iPhone могут стать причиной развития трипофобии
11:00 Стало известно, куда пойдут средства от штрафов за перегруз грузовых автомобилей
11:00 Полтора миллиона просмотров за 10 дней: видео с разговаривающими попугаями стало вирусным в Сети (ВИДЕО)
10:45 Опубликован список финалистов конкурса "Автомобиль года 2020"
10:40 Украина ведет переговоры о новой кредитной программе от МВФ
10:30 Brexit может обернутся для Великобритании катастрофическими последствиями
10:15 Польша планирует создать кибервойска уже через 5 лет
09:45 На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире произошел пожар (ВИДЕО)
09:36 Украинские танкисты получат новые костюмы с огневой защитой
09:15 Синоптики рассказали, когда в Украине выпадет первый снег
08:59 Трамп хочет предоставить Ирану кредит в размере 15 миллиардов долларов
14.09.2019 г.
20:00 Шпионы вокруг: Как узнать, что ваш телефон прослушивается и что с этим делать
18:50 Вы удивитесь, что нельзя делать перед сдачей крови
18:14 Коломойский наносит миллиардные убытки госпредприятию "Центрэнерго", - Корольчук
17:55 Официально: Глава ОБСЕ поддержал план Штайнмайера
17:41 Свиноводство в Украине может исчезнуть: Коров и свиней становится всё меньше
16:36 Продолжение пари: Зеленский проверил обещание Филатова
15:39 Черный день для ПриватБанка: Когда заработает Приват24
Все новости »

В Турции заявили о завершении поставки второй батареи S-400

Главная » Последние новости » Новости мира » В Турции заявили о завершении поставки второй батареи S-400
 
Печать Отправить на почту

 

 

Между Анкарой и Вашингтоном были разногласия из-за покупки Турцией систем S-400, которые, по мнению Соединенных Штатов, не совместимы с обороной НАТО, и представляют угрозу для невидимых истребителей Lockheed Martin F-35.

Первые части системы были доставлены в Анкару в июле, несмотря на предупреждения о возможных санкциях США в отношении покупки. Соединенные Штаты также исключили Турцию из программы F-35, но Анкара не стала обращать внимание на эти предупреждения, информирует enovosty.com/news.

В заявлении министерства обороны говорится, что поставка второй батареи S-400 в Анкару завершена. По словам чиновников, усилия по установке систем и обучению персонала, который будет их использовать, продолжаются. S-400 планируется активировать в апреле 2020 года.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью CNN Turk в субботу, что S-400 будут активированы, несмотря на неоднократные предупреждения США.

«Они (официальные лица США) сказали нам: «не активируйте их, и мы можем с этим разобраться», но мы сказали им, что не покупали эти системы в качестве защиты», — сказал Чавушоглу, добавив, что Турция будет открыта для покупки американских систем Raytheon Co Patriot.

Читайте: Украинцы еще больше облюбовали Турцию

В интервью в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил агентству Reuters, что обсудит вопрос о покупке ракет Patriot с президентом США Дональдом Трампом в этом месяце, заявив, что его личная связь с лидером США может преодолеть кризис, вызванный S-400.

Хотя Вашингтон еще не объявил, введет ли он санкции против Анкары, президент США Дональд Трамп выразил сочувствие Турции. Он еще не полностью исключил санкции.

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций, связанных с покупкой Турцией систем S-400, но никаких решений принято не было.

Читайте: Эрдоган сообщил о получении российских C-400

Спор по поводу систем S-400 является одной из нескольких проблем, обостряющих связи между Соединенными Штатами и Турцией, включая, среди прочего, продолжающийся конфликт в Сирии.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК).


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 64

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова
Зе-паника прокураторов и монополизация власти
Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС
Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины
Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?
Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху
Пленные вернулись. Вопросы остались…
Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ
Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко
Все статьи


Читайте также

Украинцы еще больше облюбовали Турцию
 Пентагон поставил жесткий ультиматум Турции из-за России
В Турции обвалился автомобильный мост: в воду упали два человека и микроавтобус (ВИДЕО)
 В «Укроборонпроме» показали ударный тяжелый беспилотник нового поколения
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
 Турция заинтересована в закупке новых российских истребителей
Украина и Турция наладят совместное производство высокоточного оружия
 На юго-западе Турции произошло мощное землетрясение
Загрузка...

Армия

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper (США)
Самолет палубный истребитель-бомбардировщик Boeing F/A-18E/F Super Hornet (США)
Бронеавтомобиль AMX-10RC (Франция)
Танк K1A1 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
ТУРЧИНОВ
Виталий
ЯРЕМА
Александр
КИХТЕНКО
Алексей
КУЛАГИН
Все персоны    >>

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Что спровоцирует мировой кризис в 2020 году

Что спровоцирует мировой кризис в 2020 году

К 2020 году три негативных шока могут спровоцировать глобальную рецессию. Все они объясняются политическими факторами, влияющими на международные отношения. ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Законодательные инициативы Зеленского


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 