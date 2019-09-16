В Турции заявили о завершении поставки второй батареи S-400

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Между Анкарой и Вашингтоном были разногласия из-за покупки Турцией систем S-400, которые, по мнению Соединенных Штатов, не совместимы с обороной НАТО, и представляют угрозу для невидимых истребителей Lockheed Martin F-35.

Первые части системы были доставлены в Анкару в июле, несмотря на предупреждения о возможных санкциях США в отношении покупки. Соединенные Штаты также исключили Турцию из программы F-35, но Анкара не стала обращать внимание на эти предупреждения, информирует enovosty.com/news.

В заявлении министерства обороны говорится, что поставка второй батареи S-400 в Анкару завершена. По словам чиновников, усилия по установке систем и обучению персонала, который будет их использовать, продолжаются. S-400 планируется активировать в апреле 2020 года.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью CNN Turk в субботу, что S-400 будут активированы, несмотря на неоднократные предупреждения США.

«Они (официальные лица США) сказали нам: «не активируйте их, и мы можем с этим разобраться», но мы сказали им, что не покупали эти системы в качестве защиты», — сказал Чавушоглу, добавив, что Турция будет открыта для покупки американских систем Raytheon Co Patriot.

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В интервью в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил агентству Reuters, что обсудит вопрос о покупке ракет Patriot с президентом США Дональдом Трампом в этом месяце, заявив, что его личная связь с лидером США может преодолеть кризис, вызванный S-400.

Хотя Вашингтон еще не объявил, введет ли он санкции против Анкары, президент США Дональд Трамп выразил сочувствие Турции. Он еще не полностью исключил санкции.

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций, связанных с покупкой Турцией систем S-400, но никаких решений принято не было.

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Спор по поводу систем S-400 является одной из нескольких проблем, обостряющих связи между Соединенными Штатами и Турцией, включая, среди прочего, продолжающийся конфликт в Сирии.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК).