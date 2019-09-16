Трамп продолжает угрожать врагам США “разрушительной силой”, превосходящей ядерное оружие

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Президент Дональд Трамп недавно угрожал талибам «силой, подобной которой Соединенные Штаты никогда раньше не использовали», подчеркнув, что это не ядерное оружие

Президент Дональд Трамп несколько раз намекал, США обладают “некой разрушительной технологией”, превосходящей ядерную бомбу, и готовы в любой момент нанести удар по врагам США, информирует enovosty.com/news.

Во время своего выступления, приуроченного к годовщине терактов 11 сентября в Нью-Йорке, Трамп угрожал талибам, с которыми он недавно отменил мирные переговоры, «силой, подобной которой Соединенные Штаты никогда раньше не пользовались».

«И я не говорю сейчас о ядерной энергетике.Они никогда не видели ничего подобного тому, что с ними произойдет», — пояснил он.

В арсенале США нет ничего, что могло бы даже приблизиться к мощности современного ядерного оружия. По оценкам экспертов, у США есть 3800 ядерных бомб, которые могут быть доставлены с помощью бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных ракет.

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Издание Business Insider поговорило с несколькими ведущими экспертами по обороне, безопасности и контролю над вооружениями, каждый из которых попытался объяснить странные комментарии президента.

Сверхоружие или простое преувеличение и искажение фактов

«Я не могу исключать наявность совершенно нового, невиданного ранее, оружия, но я думаю, что это больше похоже на ураган, обрушившийся на Алабаму», — сказал Джеффри Льюис, директор Программы нераспространения в Восточной Азии в Институте Мидлбери. (Льюис ссылается на недавние попытки президента США убедить американцев, что ураган Дориан в какой-то момент направлялся в Алабаму).

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Американские военные исследуют и разрабатывают новое оружие, такое как гиперскоростные системы, которые поражают огромной силой и скоростями, в несколько раз превышающими скорость звука, но даже они не могут создать такой ужасной разрушительной силы, как ядерное оружие.

Возможно, Трамп имел ввиду обычную бомбу большего размера, Бомба массового поражения GBU-43 / B (MOAB), получившая прозвище «Мать всех бомб», — это высокопроизводительная обычная бомба, крупнейшее неядерное оружие в арсенале США. При весе почти 22 000 фунтов бомба настолько массивна, что ее приходится сбрасывать с грузового самолета, а не доставлять с помощью бомбардировщика.

Ядерная бомба весом в одну мегатонну имеет взрывную мощность, эквивалентную 1 миллиону тонн тротила. У MOAB взрывная мощность составляет примерно 11 тонн в тротиловом эквиваленте, а это означает, что потребуется более 90 000 MOAB, чтобы сравниться в разрушительной силе с одной термоядерной бомбой B-83.

В апреле 2017 года американские военные впервые бросили одну из MOAB на бойцов ИГИЛ в Афганистане. «Мы сбросили самую большую неядерную бомбу, когда-либо созданную в истории. Мы сбросили ее в Афганистане», — хвастался Трамп. «Никто никогда не видел ничего подобного».

В июле этого года Трамп заявил, что может выиграть войну в Афганистане за неделю, если захочет, но это будет означать смерть одной трети населения и что разрушенная войной страна «будет стерта с лица земли».

В августе он снова упомянул об этом вскользь, сказав: «Как я уже говорил, даже не используя ядерное оружие — мы могли бы выиграть эту войну через неделю, но я не собираюсь убивать 10 миллионов человек «.

«Обычное оружие, безусловно, может оказать влияние на на войну в Афганистане», — сказал Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации в Федерации американских ученых.

« href="https://enovosty.com/tag/tramp" target="_blank">ass="tag" href="https://enovosty.com/tag/neyadernoe-oruzhie" target="_blank">Но даже самая крупная обычная бомба близко не стоит к взрывной силе самой маломощной ядерной бобье. Они отличаются друг от друга на несколько порядков».