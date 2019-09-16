The Washington Post: Российское гражданское общество «очнулось ото сна»

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В России гражданское общество «очнулось ото сна» и больше не доверяют властям

За последнее десятилетие российское гражданское общество очнулось ото сна. В 2000-х годах активизм был редкостью, что было следствием жестких репрессий, происходивших в советское время, — сообщает Евгения Чирикова в издании The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

Сегодня реальность совсем иная. Взять, к примеру, недавние акции протеста в Москве, которые вывели тысячи людей на улицы с требованием разрешить независимым кандидатам участвовать в местных выборах. Такой протест был бы невообразим десять лет назад. Но теперь люди больше не доверяют властям и вместо того, чтобы просто требовать перемен, предпочитают взять контроль над ситуацией. Это принципиально новый этап развития российского гражданского общества.

Еще одна впечатляющая победа — это история о «партизанах-сунах». В 2016 году в Карелии власти дали разрешение на вырубку Санского леса для строительства карьера.

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Местные жители, в основном пожилые люди и пенсионеры, днем ​​и ночью дежурили в лесу, спали в палатках даже зимой. Их протест привлек столько внимания, что власти были вынуждены отменить проект.

Затем в этом году была успешная забастовка профсоюзов в Окуловке. После того, как профсоюз «Союз врачей» помог медицинским работникам организовать забастовку из-за низкой заработной платы, врачам увеличили заработную плату в два раза.

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Их победа вдохновила местных учителей на создание аналогичного профсоюза «Союз учителей», который подготовил почву для дальнейшей активности в будущем.

А в 2017 году московские чиновники решили заменить пятиэтажные жилые дома (хрущевки) прибыльными небоскребами. Многие домовладельцы не согласились с решением и организовали массовые демонстрации, спасая треть домов от сноса.

Так что же изменилось? По иронии судьбы, рост активности гражданского общества можно частично отнести на счет местных властей, которые продолжают принимать дискриминационные решения и не думают об интересах граждан. Но поскольку протесты и забастовки продолжают возникать по всей стране, они также доказывают, что активная позиция граждан может расширить возможности, объединить и, в конечном итоге, позволить добиться успеха.

Конечно, «стоимость» протеста в России все еще очень высока. Государственные учреждения — от прокуратуры до полиции и судов — действуют под контролем правительства, и активисты сталкиваются с преследованиями и даже тюремным заключением. Но недавние акции протестов изменили взгляды граждан на активность. Граждане все более скептически относятся к пропаганде режима и начали понимать необходимость демократических перемен. Изменение в сознании влечет за собой изменение в обществе.

По мнению Евгении Чириковой, массовый активизм создал достаточно прочную основу, чтобы помочь России стать страной с функционирующей демократией.