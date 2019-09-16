Reuters: В Южном Судане стремительно растет уровень насильственной вербовки детей-солдат

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В Южном Судане стремительно растет уровень насильственной вербовки детей-солдат

Глава следственного органа Организации Объединенных Наций сообщил, что несмотря на мирное соглашение, заключенное в прошлом году, в Южном Судане стремительно растет уровень насильственной вербовки детей-солдат, — сообщает Эмма Фарж в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Некоторые насильно завербованные дети-солдаты были освобождены после соглашения 2018 года. Однако председатель Комиссии по правам человека в Южном Судане Ясмин Соока заявила, что в стране опять наблюдается изменение ситуации, поскольку повстанческие группировки стремятся увеличить свою численность любой ценой

«По иронии судьбы перспектива мирного соглашения ускорила насильственную вербовку детей и теперь различные преступные группировки стремятся увеличить свое количество», — сказала Ясмин Соока. Позже Соока сообщила Reuters в Женеве: «Наши следователи обнаружили, что во многих горячих точках наблюдается увеличение числа детей-солдат».