Reuters: Германия призывает уменьшить бюджет ЕС

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Германия призывает уменьшить долгосрочный бюджет ЕС на 1% из-за Brexit

Германия призывает уменьшить размер долгосрочного бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. на 1%, при том что Берлин по-прежнему будет выделять каждый год на 10 миллиардов евро больше, — сообщают Габриэлла Басчинска и Рихам Алкоусаа в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы проведем переговоры относительно MFF (Долгосрочного бюджета ЕС). Потеря Великобритании в качестве одного из крупнейших участников MFF означает, что взносы остальных государств-членов значительно возрастут», — говорится в сообщении Германии

Германия также потребовала, чтобы более бедные страны, получающие помощь ЕС на цели развития, не подвергались требованиям увеличения финансирования. Германия потребовала «дополнительных» стимулов для проектов по миграции и климату и настаивает на том, чтобы все расходы ЕС были подчинены верховенству права, поскольку блок пытается ограничить помощь некоторым странам, таким как, например, Польша или Венгрия, которые обвиняются в нарушении основных демократических принципов.

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