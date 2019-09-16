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Reuters: Германия призывает уменьшить бюджет ЕС

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Германия призывает уменьшить долгосрочный бюджет ЕС на 1% из-за Brexit

Германия призывает уменьшить размер долгосрочного бюджета Европейского союза на 2021-2027 гг. на 1%, при том что Берлин по-прежнему будет выделять каждый год на 10 миллиардов евро больше, — сообщают Габриэлла Басчинска и Рихам Алкоусаа в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы проведем переговоры относительно MFF (Долгосрочного бюджета ЕС). Потеря Великобритании в качестве одного из крупнейших участников MFF означает, что взносы остальных государств-членов значительно возрастут», — говорится в сообщении Германии

Reuters: Германия призывает уменьшить бюджет ЕС

Германия также потребовала, чтобы более бедные страны, получающие помощь ЕС на цели развития, не подвергались требованиям увеличения финансирования. Германия потребовала «дополнительных» стимулов для проектов по миграции и климату и настаивает на том, чтобы все расходы ЕС были подчинены верховенству права, поскольку блок пытается ограничить помощь некоторым странам, таким как, например, Польша или Венгрия, которые обвиняются в нарушении основных демократических принципов.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 161

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