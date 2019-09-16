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Китай может наложить вето на резолюцию Совбеза ООН по Афганистану

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Китай и Соединенные Штаты зашли в тупик из-за резолюции Совета Безопасности ООН о продлении политической миссии всемирного органа в Афганистане.

Китай и Соединенные Штаты зашли в тупик из-за резолюции Совета Безопасности ООН о продлении политической миссии всемирного органа в Афганистане, и Пекин дал понять, что наложит вето, поскольку там нет ссылки на его глобальный проект инфраструктуры «Одна дорога — один путь», информирует enovosty.com/news.

Совет Безопасности из 15 членов должен провести голосование в понедельник, чтобы продлить мандат миссии, известный как МООНСА, срок действия которого истекает во вторник. Для принятия резолюции требуется девять голосов «за» и никаких вето со стороны США, Китая, Франции, России и Великобритании.

Некоторые дипломаты заявили, что Китай, как ожидается, наложит вето на резолюцию, составленную Германией и Индонезией, в которой не упоминается проект «Одна дорога — один путь».

Затем Китай планирует предложить провести голосование по короткому проекту резолюции, известному как техническая пролонгация, чтобы позволить миссии продолжить работу.

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Миссия ООН, созданная в 2002 году, помогает Афганистану подготовиться к выборам 28 сентября и продвигает мирные переговоры между афганским правительством и талибами.

Переговоры между США и талибами о выводе американских войск потерпели крах в начале этого месяца. В настоящее время в стране насчитывается 14 000 американских вооруженных сил и тысячи других военнослужащих НАТО.

Мандат МООНСА ежегодно обновляется Советом Безопасности ООН. Все резолюции 2016, 2017 и 2018 годов содержали справочную информацию, в которой содержались призывы для содействия торговле и транзиту.

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Но когда в марте пришло время продлевать мандат, Соединенные Штаты и другие члены западного совета хотели убрать формулировку, что вызвало противостояние с Китаем. Совет закончил тем, что принял шестимесячное техническое продление, чтобы позволить миссии продолжать работать.

В то время исполняющий обязанности посла США Джонатан Коэн обвинил Китай в том, что он «заложил резолюцию», настаивая на том, что «он должен ориентироваться на национальные политические приоритеты Китая, а не на население Афганистана».

Он подверг критике пекинскую инициативу «Одна дорога — один путь» — и предложил связать Китай по морю и суше через инфраструктурную сеть с Юго-Восточной и Центральной Азией, Ближним Востоком, Европой и Африкой — за «известные проблемы с коррупцией, долговыми проблемами, ущербом для окружающей среды и отсутствием прозрачности».

На заседании Совета Безопасности по Афганистану на прошлой неделе Коэн ссылался на сохраняющийся тупик с Китаем.

«Мы твердо убеждены, что этот мандат в настоящее время слишком важен, чтобы один член Совета Безопасности мог отрицать консенсус по причинам, не имеющим отношения к МООНСА», — сказал Коэн.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь специально не упомянул переговоры о резолюции МООНСА, но сказал, что Пекин работает с Афганистаном над продвижением пекинской инициативы, чтобы активно поддержать восстановление Афганистана и его реинтеграцию в экономическое развитие региона.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 19

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