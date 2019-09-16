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Индия строит гигантский центр для содержания под стражей нелегальных мигрантов

Главная » Последние новости » Новости мира » Индия строит гигантский центр для содержания под стражей нелегальных мигрантов
 
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По данным Reuters, обширный проект в районе Гоалпара включает в себя школу, больницу и зону отдыха и рассчитан на не менее 3000 задержанных

Индия начала строительство центра для удерживания нелегальных иммигрантов в округе Гоалпара северо-восточного штата Ассам.

Согласно Reuters, который взял интервью у рабочих и подрядчиков на площадке, территория размером в семь футбольных полей была очищена, чтобы освободить место для обширного проекта, который, как говорят, включает в себя школу, больницу и зону отдыха. На планах проекта также присутствуют помещения для охраны, высокая пограничная стена и сторожевая башня, информирует enovosty.com/news.

Центр задержания, который посетили сотрудники Reuters, является первым из по меньшей мере 10 других, запланированных в Ассаме. Этот должен вмещать не менее 3000 нелегальных мигрантов.

Согласно опубликованному в этом году правительственному руководству, в центрах содержания под стражей должна быть пограничная стена высотой не менее 10 футов с колючей проволокой, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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У нового лагеря Goalpara будет высокая пограничная стена и две большие сторожевые башни. Мужчины и женщины будут жить отдельно.

india detention center tower

Сторожевая башня внутри центра для незаконных иммигрантов в округе Гоалпара в северо-восточном штате Ассам, Индия, 1 сентября 2019 года. Снимок сделан 1 сентября 2019 года. REUTERS / Anuwar Hazarika

Один из подрядчиков сообщил агентству Reuters, что комнаты в центре будут иметь площадь около 32 кв. метров каждая, а в каждом помещении будет 24 комнаты.

В прошлом месяце индийское правительство опубликовало список всех жителей Ассама, считающихся гражданами Индии, под названием Национальный реестр граждан (NRC). Около 33 миллионов человек представили документы на рассмотрение государства, хотя окончательный список содержит только 31,1 миллиона имен.

По сообщению India Today, правительство проверяет гражданство лиц, иммигрировавших из соседнего Бангладеш после 25 марта 1971 года.

Жители должны подтвердить свое гражданство, предоставив доказательства, что они или их предки родились в Ассаме до даты, которая соответствует началу войны за независимость Бангладеш, когда сотни тысяч людей покинули страну.

india detention center

Рабочие на строительной площадке центра для нелегальных иммигрантов в деревне в округе Гоалпара в северо-восточном штате Ассам, Индия, 1 сентября 2019 года. Снимок сделан 1 сентября 2019 года. REUTERS / Anuwar Hazarika

Согласно Reuters, государственные чиновники пока не решили, какая судьба ожидает тех, кого считают иностранцами, да и соседняя страна — Бангладеш не соглашается принять потенциальный приток лиц без гражданства.

Этот шаг вызвал негативную реакцию критиков, которые обвиняют премьер-министра Нарендру Моди и его союзников в разжигании расовой напряженности в одном из самых бедных регионов Индии, где также проживает большинство мусульман.

В воскресенье министр внутренних дел страны Амит Шах заявил, что правительство «не позволит остаться ни одному нелегалу». Ранее он также призывал страну принять меры против «нарушителей, которые пожирали страну как термиты», сообщает Guardian.

«Мы намерены изгнать нелегалов со всей страны, а не только из Ассама», — сказал он.

Ранее правительство Индии объявило о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему страны. Штат, в котором проживает значительное мусульманское население, был отрезан от связи и теперь находится под непосредственным контролем федерального правительства Индии в Дели.


Автор: Оксана Ельченко
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