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Греция заключает соглашение с Францией на фоне напряженности с Турцией

Главная » Последние новости » Новости мира » Греция заключает соглашение с Францией на фоне напряженности с Турцией
 
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Греция заключает соглашение с Францией на модернизацию истребителей Mirage 2000.

Официальные лица Греции сообщили о намерении подписать соглашение с Францией на фоне растущей напряженности в отношениях с Турцией в Средиземном море. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Согласно данным компании Dassault Aviation, Греция планирует заказать модернизацию 10 истребителей Dassault Mirage 2000.

Греция заключает соглашение с Францией на фоне напряженности с Турцией

Турецкое правительство оспаривает притязания Греции на месторождения нефти и газа в Средиземном море.

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Соединенные Штаты и Европейский союз до сих пор поддерживали Грецию в этом конфликте. Однако страны ЕС разделились относительно необходимости введения санкций против Турции.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

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