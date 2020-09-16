Греция заключает соглашение с Францией на фоне напряженности с Турцией

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Греция заключает соглашение с Францией на модернизацию истребителей Mirage 2000.

Официальные лица Греции сообщили о намерении подписать соглашение с Францией на фоне растущей напряженности в отношениях с Турцией в Средиземном море. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Согласно данным компании Dassault Aviation, Греция планирует заказать модернизацию 10 истребителей Dassault Mirage 2000.

Турецкое правительство оспаривает притязания Греции на месторождения нефти и газа в Средиземном море.

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Соединенные Штаты и Европейский союз до сих пор поддерживали Грецию в этом конфликте. Однако страны ЕС разделились относительно необходимости введения санкций против Турции.