Греция заключает соглашение с Францией на фоне напряженности с Турцией
Греция заключает соглашение с Францией на модернизацию истребителей Mirage 2000.
Официальные лица Греции сообщили о намерении подписать соглашение с Францией на фоне растущей напряженности в отношениях с Турцией в Средиземном море. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.
Согласно данным компании Dassault Aviation, Греция планирует заказать модернизацию 10 истребителей Dassault Mirage 2000.
Турецкое правительство оспаривает притязания Греции на месторождения нефти и газа в Средиземном море.
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Соединенные Штаты и Европейский союз до сих пор поддерживали Грецию в этом конфликте. Однако страны ЕС разделились относительно необходимости введения санкций против Турции.