Associated Press: Джонсон сообщил, что появился «хороший шанс» на заключение соглашения с Евросоюзом по Brexit

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Борис Джонсон сообщил, что появился «хороший шанс» на заключение соглашения с Евросоюзом по Brexit и он уже представляет себе новую «форму соглашения»

Британский премьер-министр Борис Джонсон после встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером сообщил, что появился «хороший шанс» на заключение соглашения с Евросоюзом по Brexit, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Джонсон говорит: «Я представляю себе форму» соглашения, но она «потребует» согласования с ЕС. ЕС, напротив, говорит, что Британия должна демонстрировать конкретные предложения по преодолению разногласий по ирландской границе, которые до сих пор блокировали сделку.

Европейская комиссия заявляет, что Британия еще не предложила какие-либо «юридически обоснованные» предложения.

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Джонсон сказал, что он серьезно относится к заключению соглашения и должен сделать «все возможное, чтобы заключить соглашение до 31 октября».