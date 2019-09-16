Армия США провела удачные испытания переносной системы уничтожения беспилотников

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Армия США провела удачные испытания переносной системы уничтожения беспилотников BLADE

Армия США провела удачные испытания новой системы объектовой защиты от малых беспилотных летательных аппаратов BLADE, — сообщает Defence Blog , информирует enovosty.com/news.

BLADE может обнаруживать, отслеживать и сбивать беспилотники с помощью дистанционно управляемой турели CROWS с пулеметом M2 калибра 12,7 миллиметра. CROWS содержит набор датчиков и программное обеспечение, которое позволяет военному истребителю удаленно поражать цели. CROWS может поражать цели днем ​​или ночью и включает в себя дневную и тепловизионную камеры.

Система позволяет поражать небольшие беспилотные авиационные системы (UAS) на близких расстояниях, включая расстояние, на котором военный может увидеть БСП без использования бинокля. BLADE может устанавливаться практически на всех боевых машинах армии США, включая танки M1 Abrams, боевые машины пехоты M2 Bradley, колесные бронированные боевые машины Stryker, машины JLTV и HMMWV.

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