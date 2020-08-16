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В СМИ рассказали о следах побоев у фигуранта дела арестованного российского губернатора Сергея Фургала

Главная » Последние новости » Новости мира » В СМИ рассказали о следах побоев у фигуранта дела арестованного российского губернатора Сергея Фургала
 
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Общественная наблюдательная комиссия зафиксировала следы побоев у Андрея Карепова — фигуранта уголовного дела против бывшего губернатора Хабаровского края России Сергея Фургала.

Об этом «Интерфаксу» рассказала член ОНК Ева Меркачева, информирует enovosty.com/news.

Карепов сообщил о побоях во время его доставки на следственные действия. «Мы зафиксировали, действительно, травмы: в висок, в плечо — из того, что он показал. Они достаточно заметные. Его отвезли на машине скорой помощи в НИИ Склифосовского. Госпитализировать не стали, но оказали первую помощь», — сказала Меркачева.

Она добавила, что сейчас Карепов находится в СИЗО «Лефортово». «Это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО», — отметила член ОНК.

Межде тем, жители Хабаровска уже 37-й день подряд выходят на протест в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала и против назначенного Путиным губернатора Михаила Дягтерева. Люди скандируют «Мы здесь власть», «Свободу», «Москва уходи!», «Дегтярева в баню», «Фургала — домой, Путина- долой», а также «Жыве Беларусь!» в поддержку протестующих в Беларуси.

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Люди выходят на протесты, несмотря на многочисленные слежки, задержания, аресты, запугивания активистов.

Губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала ФСБ России задержала 9 июля. Следствие считает, что якобы он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004–2005 годах.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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