В РФ «нежелательная организация» фонд «Свободная Россия» подвергся фишинговой атаке

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В РФ «нежелательная организация» фонд «Свободная Россия» подвергся подозрительной фишинговой атаке

Фонд «Свободная Россия» (FRF) была одной из 30 организаций, подвергшимся подозрительным фишинговым атакам на фоне нарастающего натиска кремлевской пропаганды из-за массовых акций протеста в Москве, — сообщается на сайте фонда «Свободная Россия», информирует enovosty.com/news.

За последние несколько месяцев кремлевские пропагандисты начали активно проводить публичные атаки на фонд «Свободная Россия» и его сотрудников. В российской Генеральной прокуратуре сообщили, что FRF вместе с другими независимыми общественными организациями несет ответственность за организацию недавних митингов в Москве.

Также в FRF сообщили, что пропагандистская атака против фонда усилилась после указа Министерства юстиции о том, что фонд «Свободная Россия» является одной из 18 «нежелательных» иностранных организаций, прямая деятельность которых в РФ является запрещенной. Пользователи в сети активно прореагировали на решение Министерства юстиции, написав «само сочетание «свободная Россия» недопустимо и оскорбительно» и «но есть и Божий суд».

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Кроме этого, Росфинмониторинг нелепо пытается обвинить сотрудника фонда в сотрудничестве с ИГИЛ. И это нелепое обвинение было предъявлено как раз в то время, когда FRF заканчивал работу над своим независимым расследованием «Неправильное законодательство» о вмешательстве Кремля в судебные и правоохранительные процессы на Западе.